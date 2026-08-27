Хотел жениться, а мог уйти с тыквой: как украинцы сватались в старину

Сегодня трудно представить себе предложение руки и сердца без кольца и вопроса "Ты выйдешь за меня?". А вот в традиционной украинской культуре согласие на брак и само предложение происходили несколько иначе.

В древности договор о браке часто начинался со сватовства. В дом девушки приходили сваты – как правило, уважаемые женатые мужчины, представлявшие семью юноши. Они не всегда говорили прямо о цели своего визита, а использовали образные выражения: могли рассказывать об охотниках, ищущих куницу, или о купцах, пришедших за определенным товаром.

Как давала ответ девушка на предложение в давности

После беседы девушку приглашали в комнату и спрашивали, согласна ли она на брак. Как ни странно, ее ответ считался важным и решающим.

Если девушка соглашалась, она перевязывала сватов рушниками, а жениху подавала платок. В других местностях о согласии могли свидетельствовать также подача хлеба, воды или угощение сватов.



Как в давние времена украинка отвечала на предложение руки и сердца / Freepik

После этого можно было переходить к следующим этапам – осмотру и помолвке, которые уже обрядово закрепляли договоренность о будущем браке.

А вот отказ выглядел гораздо менее романтично. Девушка или ее семья могли вернуть принесенный сватами хлеб, не принять угощение, а одним из самых известных знаков отказа была тыква. Именно отсюда происходит выражение "дать тыкву" тому, кто пришел свататься.

Еще одним важным этапом были помолвка. После сватовства, если обе стороны соглашались на брак, договоренность закреплялась обрядом, который уже означал серьезное намерение молодых пожениться. В разных регионах обычаи различались, но помолвка могла сопровождаться обменом хлебом, подарками и рукопожатием – символическим подтверждением договоренности между двумя семьями. После этого отказаться от брака было значительно сложнее, ведь решение уже считалось публично объявленным.



Как происходило сватание в древности / Freepik

Сегодня предложение руки и сердца чаще всего ассоциируется с личным моментом для двоих, однако когда-то путь к браку выглядел совсем иначе. И если современная пара может самостоятельно решить, когда и где пожениться, то в украинском селе будущие супруги нередко проходили через целый ряд обрядов, в которых участвовали их семьи.

Но самое интересное происходило на самой свадьбе, а точнее – в первую брачную ночь. Оказывается, молодожены не оставались одни – читайте о так называемом обряде "коморы".