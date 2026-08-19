Звучат величественно и колоритно: 11 древних украинских имен, которые несправедливо забыли

Многие колоритные древнеукраинские имена со временем отошли на второй план или сохранились лишь в исторических летописях. Хотя каждое из них имеет особое значение и мощную энергетику.

24 Канал собрал подборку забытых старинных имен, которыми можно назвать ребенка в 2026 году. Этот материал пригодится будущим родителям, ожидающим появления сына или дочери. Древние украинские имена для мальчиков и девочек Калений – образовано от древнегреческого имени Каленик, что означает "красивый победитель". Также это имя связывают с традиционным хлебом с ягодами калины – калеником.

– образовано от древнегреческого имени Каленик, что означает "красивый победитель". Также это имя связывают с традиционным хлебом с ягодами калины – калеником. Маина – имеет несколько версий происхождения: по-латински означает "рожденная в мае", а по-древнегречески – происходит от имени богини плодородия Маи.

– имеет несколько версий происхождения: по-латински означает "рожденная в мае", а по-древнегречески – происходит от имени богини плодородия Маи. Митрофан – происходит от древнегреческого Метрофанес ("мать явлений"). В древности это имя было довольно распространенным среди крестьян.

– происходит от древнегреческого Метрофанес ("мать явлений"). В древности это имя было довольно распространенным среди крестьян. Ориана – уходит корнями в древние мифы о стране пахарей и трактуется как "орианская женщина". В то же время в римской традиции подобное имя носила богиня утренней зари.

– уходит корнями в древние мифы о стране пахарей и трактуется как "орианская женщина". В то же время в римской традиции подобное имя носила богиня утренней зари. Мусий – древнееврейское имя, украинская форма от имени Моисей ("извлеченный из воды"). Оно принадлежало библейскому пророку, который вывел еврейский народ из египетского плена и получил 10 заповедей на горе Синай.

– древнееврейское имя, украинская форма от имени Моисей ("извлеченный из воды"). Оно принадлежало библейскому пророку, который вывел еврейский народ из египетского плена и получил 10 заповедей на горе Синай. Мокрина – имя, связанное со словом "мокрый". Его покровительницей в народной традиции считали святую Макрину, которую связывали с приходом осени и дождями.

– имя, связанное со словом "мокрый". Его покровительницей в народной традиции считали святую Макрину, которую связывали с приходом осени и дождями. Капитон – происходит от латинского слова caput, что переводится как "голова".

– происходит от латинского слова caput, что переводится как "голова". Орислава – состоит из двух корней ("ор" и "слава") и трактуется как "яровая слава" или "та, что славится своим величием".

– состоит из двух корней ("ор" и "слава") и трактуется как "яровая слава" или "та, что славится своим величием". Марко – по одной из версий, происходит от латинского слова marceo ("вялый, слабый"), по другой – от Marcus, что означает "молоток" или "посвященный богу войны Марсу".

– по одной из версий, происходит от латинского слова marceo ("вялый, слабый"), по другой – от Marcus, что означает "молоток" или "посвященный богу войны Марсу". Фросина – народная форма древнегреческого имени Ефросиния, которое переводится как "радость" или "веселье".

– народная форма древнегреческого имени Ефросиния, которое переводится как "радость" или "веселье". Мелашка – колоритная украинская форма древнегреческого имени Мелания, что означает "темная" или "черная". Происхождение украинских имен / Фото Magnific Ранее мы рассказывали о других забытых женских именах, которые звучат невероятно стильно.