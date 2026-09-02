"Запекание" младенцев и плач невесты: жуткие обряды украинцев в давности

Многие элементы традиционной культуры мы привыкли воспринимать как красивую историю. Однако некоторые старинные ритуалы могут нас не на шутку напугать и вызвать мурашки. То, что для наших предков было вопросом выживания или защиты от потусторонних сил, сегодня звучит как сюжет для фильма ужасов.

Все эти ритуалы проводились с одной целью – защитить человека от бедствий или болезней и обеспечить ему долгую и счастливую жизнь. Правда, для этого выбирались такие методы, что сейчас от них просто дух захватывает.

Ритуальные плачи невесты

В древности девушка начинала горько плакать за несколько дней до самой свадьбы. Она должна была скорбеть во время расплетания косы, изготовления венка и при прощании с родительским домом. По мелодии и текстам эти предсвадебные песни почти полностью совпадали с похоронными плачами. В сознании предков девушка "умирала" для своего родного рода, чтобы "родиться" в семье мужа. Если невеста не выплакивала все слезы по обычаю, это считалось дурной приметой – верили, что тогда она будет проливать их всю семейную жизнь.

Символическое "запекание" ребенка

Ритуал, от описания которого сжимается сердце, столетие назад считался единственным шансом спасти недоношенного или больного младенца. Малыша полностью обматывали ржаным тестом, оставляя только отверстия для дыхания, клали на деревянную хлебную лопату и трижды коротко отправляли в теплую (угасающую) печь. Тесто символизировало материнскую утробу, а печь – очищающую силу огня. Верили, что так ребенок "допекается", набираясь сил для жизни.



Зачем в древности "запекали" детей / Magnific

"Закапывание" и передача болезни

Когда человек тяжело болел, недуг пытались отдать стихиям или потусторонним силам. Состриженные волосы, ногти или рубашку больного, пропитанную потом, относили на перекресток и закапывали в землю с заклинаниями. Перекресток считался границей между мирами. Верили, что болезнь останется там или ее "заберет" тот, кто первым ступит на это место. Также вещи больного могли оставлять в дупле сухого дерева, чтобы дух недуга запутался и дал человеку покой.

Большинство из этих ритуалов давно ушли в прошлое. Чтобы лучше понять быт и мировоззрение наших предков, читайте также о том, как в древности украинцы отгоняли молнию от дома.