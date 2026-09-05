Притягують удачу та любов: 4 щасливі імені для дівчинки з потужною енергетикою

З давніх-давен люди вірили, що певні імена мають винятково світлу енергетику, приваблюють удачу, гармонію та захищають від життєвих негараздів. Саме на ці варіанти слід звернути увагу майбутнім батькам, які очікують на появу донечки.

24 Канал зібрав добірку жіночих імен із сильним значенням, які принесуть своїй власниці внутрішню силу та щасливу долю.

Дарина

Це ім'я має слов'янське походження та перекладається як "дарована Богом". У давнину так називали яскравих лідерок, за якими йшли люди. Власницям цього імені легко справити на людину гарне враження. Дарини завжди впевнено йдуть до власної мети, попри будь-які труднощі.

Злата

Ім'я Злата має кілька версій походження: перша – з давньогрецької мови, де означає "золотце", тоді як друга – від праслов'янського слова "зълата", яке перекладається як "золото". Такі жінки вміють бачити красу в дрібницях та полюбляють мистецтво. Власниці цього імені – щирі та відкриті особистості.

Мирослава

Ім'я Мирослава має слов'янське коріння й трактується як "та, що приносить мир і славу". У давнину так часто називали мудрих жінок, які могли легко впоратися з будь-якою роботою. Мирослави не полюбляють конфліктувати, тому уникають суперечок усіма можливими шляхами. Власниці цього імені постійно вражають інших своєю красою.

Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У Біблії неодноразово згадувалося ім'я Анна, бо так звали матір Пресвятої Богородиці й бабусю Ісуса Христа. Переважно власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

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