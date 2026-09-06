Притягують добробут: 4 щасливі імені для хлопчиків, які стануть оберегом на все життя

Деякі чоловічі імена мають настільки потужну енергетику, що з давніх-давен вважаються магнітом для везіння, сили та гармонії. Якщо ви шукаєте для сина ім'я, яке надихатиме його на успіх і оберігатиме від негараздів, зверніть увагу на ці варіанти.

Вони мають значення "щастя", "світло" та "мир". Детальніше про щасливі імена для хлопчиків – розповідає 24 Канал.

Фелікс

Це ім'я має латинське походження та перекладається як "щасливий". Його власники легко знаходять спільну мову з іншими людьми. Такі чоловіки мають оптимістичний погляд на життя, тому легко заряджають позитивом своє оточення.

Мирослав

Таке ім'я має слов'янське походження та перекладається як "той, що славить світ" або "миролюбний". Ці чоловіки цінують спокій і злагоду в родині. Мирослави прагнуть досягти гармонії у стосунках та завжди шукають шляхи до примирення. Люди з цим іменем несуть у собі енергію миру, яка дарує щасливе і збалансоване життя.

Євграп

Це ім'я має також грецьке походження та трактується як "благочестивий" або "священний". Євграпи відзначаються гарною фантазією та інтуїцією, що допомагають йому під час розв'язання проблем. Такі чоловіки схильні до творчості, адже вміють створювати прекрасне своїми руками.

Лукіян

Ім'я Лукіян прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "той, що приносить світло". Представники цього імені – розумні та акуратні хлопці, які справлять гарне враження. Лукіяни мають гарні ораторські здібності, тому можуть легко переконати всіх у правильності власних думок.

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