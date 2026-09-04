24 Канал підготував добірку найпопулярніших чоловічих імен, які заворожують своїм звучанням. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу сина цьогоріч.

Данило

Це ім'я має давньоєврейське походження та трактується як "Бог мій суддя". Його власники не бояться брати на себе відповідальність за власні вчинки. Вони можуть бути гарними співрозмовниками, які завжди вислухають і підтримають у складний час. Такі хлопці можуть легко заполонити серця дівчат завдяки харизмі та почуттю гумору.

Богдан

Ім'я Богдан має слов'янське походження та означає "Богом даний". Такі чоловіки – розумні, добрі та відповідальні. Вони мають гарну інтуїцію, яка допомагає їм у розв'язанні проблем. Богдани завжди готові захищати слабших та прагнуть досягнення своїх цілей.

Дмитро

Ім'я Дмитро має давньогрецьке походження та означає "присвячений богині Деметрі", яка була покровителькою родючості та землі. У давнину так називали представників усіх верств населення. Власники цього імені відзначаються неабиякою стійкістю та силою духу.

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Давид

Таке ім'я має давньоєврейське походження та перекладається як "коханий" або "улюблений". Ці чоловіки мають розвинене аналітичне мислення та сильну волю, що допомагає їм упевнено долати труднощі в роботі й досягати високих цілей. Давиди вміють тримати слово, тому колеги та друзі цінують їх надійність і здатність зберігати самовладання навіть у критичних ситуаціях.

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