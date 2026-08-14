Що категорично не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці: список заборон

Цього дня віряни йдуть до храму, моляться та намагаються провести день спокійно — без сварок і зайвої метушні. Адже це одне з найважливіших церковних свят.

Як розповідає 24 Канал, з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України, за народними традиціями, на Успіння існує цілий список того, чого робити не варто. І тут, як завжди, народна фантазія не підвела: під заборону потрапили навіть ножиці та прогулянки босоніж.

Що це за свято

Успіння Пресвятої Богородиці – одне з найбільших християнських свят. Воно присвячене завершенню земного життя Діви Марії та Її переходу до вічного життя.

За церковним переказом, перед Успінням Богородиця зустрілася з Архангелом Гавриїлом, який сповістив Їй про наближення завершення земного шляху. Після смерті апостоли поховали Марію, однак згодом, відкривши гробницю, не знайшли там Її тіла.

Тому свято пов’язане не стільки зі смертю, скільки з надією на вічне життя та перемогу над смертю. І це, мабуть, головна причина провести цей день спокійно – без сварок, зайвої метушні та домашнього ремонту о сьомій ранку.

Чого не варто робити на Успіння

Не ходіть босоніж. Народні прикмети радять цього дня не ходити босими по землі. Бо навіть звичайна прогулянка без взуття раптом перетворюється на порушення святкового протоколу.

Не стрижіть волосся та нігті. Перукарню і манікюр краще перенести на інший день.

Не беріть до рук гострі предмети. Ножі, ножиці та голки традиційно радять відкласти. Тож якщо давно хотіли щось пошити або почати ремонт – календар натякає, що можна почекати.

Не займайтеся важкою роботою та рукоділлям. Свято радять провести спокійно, без виснажливої фізичної праці.

Не влаштовуйте гучних гулянь. Весілля та вінчання цього дня також не рекомендують.

А ще на Успіння радять не сваритися, не пліткувати, не лихословити, не заздрити й не бажати комусь зла. Словом, універсальний список правил, який непогано було б іноді діставати не лише на великі церковні свята.

Не варто також ображати тварин і відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Водночас важливо пам’ятати: народні прикмети та заборони не є церковними правилами чи науковими фактами. Головний сенс свята – молитва, спокій, добрі справи та пам’ять про Богородицю.

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.