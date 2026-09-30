"Хай йому трясця": що насправді означало це слово і до чого тут отруйна рослина

Впевнені, що вам знайомі ці зухвалі українські вислови: "Трясця його матері" або "Хай йому трясця". Зазвичай ми висловлюємо цими словами досаду, роздратування або невдоволення. Але колись "трясця" було не просто емоційним словом та лайкою.

Виявляється, слово трясця пов'язане зі станом людини та навіть з отруйною рослиною. Розповідаємо, звідки взялася ця назва і чому вона збереглася в українській мові до сьогодні.

Трясця – це коли людину буквально трусить

У словнику Бориса Грінченка слово "трясця" має значення лихоманки. У сучасних академічних словниках воно також пояснюється як стан, коли людину морозить, кидає то в жар, то в холод. Окремо зазначено, що "трясцею" називали й малярію – інфекційне захворювання, для якого характерні періодичні напади гарячки та ознобу. Тож первісний образ слова був цілком буквальним: трясця – це хвороба, від якої людину трясе.



Трясцею називали лихоманку / Magnific

Звідки взявся вислів "Хай йому трясця"?

Коли сьогодні кажуть "Хай йому трясця", ми вже не думаємо про конкретну хворобу. Але старе значення вислову легко прочитується: це недобре побажання, пов'язане з лихоманкою. Таке вживання слова зафіксоване ще в українській фольклорній та літературній мові. У словнику Грінченка наведено, зокрема, вислів "Трясця нашим ворогам". А фразеологічний словник української мови фіксує цілу низку конструкцій із цим словом: "Трясця тобі", "Трясця його матері" та інші. Вони використовуються для вираження досади, обурення або недоброго побажання.

Цікаво, що в словнику Грінченка "трясця" має і переносне значення – "нічого, шиш". Тобто слово давно вийшло за межі суто медичного значення й почало жити власним фразеологічним життям.

А ще трясцею називали отруйну рослину

"Трясця" – це також зафіксована народна назва жовтцю їдкого (Ranunculus acris). Автори статті в етнологічному словнику припускають, що назва могла виникнути внаслідок скорочення словосполучення "зілля від трясці". Тобто ймовірно, йшлося про рослину, яку пов'язували з народним лікуванням цієї хвороби.



Жовтець їдкий називали словом трясця / Фото з відкритих джерел

Жовтець їдкий – це невисока рослина з яскраво-жовтими квітками, поширена, зокрема, на луках та вологих місцях. Сучасні ботанічні та санітарні джерела відносять його до отруйних рослин. У старих уявленнях рослина могла мати й лікувальне застосування. Проте треба розуміти, що насправді це не має ніякого відношення до доказової медицини.

У цьому розділі 24 Канал часто розповідає про знайомі нам слова зі старовини, проте їхнє справжнє значення може бути нам невідоме. Наприклад, ми вже писали про те, що означало у давнину слово припинда.