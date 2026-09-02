Так, історично "припиндою" називали предмет жіночого одягу, але сучасний плетений аксесуар не варто автоматично вважати його автентичним продовженням.

Що означає слово "припинда"

Слово "припинда" дійсно не є сучасною вигадкою. Воно зафіксоване в етнографічному словнику Катерини Матейко "Український народний одяг", виданому 1996 року Інститутом народознавства НАН України. Але є важливий нюанс: у джерелі "припинда" не означає саме той плетений пояс або макраме-аксесуар, який сьогодні так називають.

Це слово має два значення: жіночий "передник" і "запаска". Перше значення авторка наводить із позначкою "Поділ", друге – для села Жупани на Сколівщині Львівської області. Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України каже, що "припинда" – це "фартух", а жіночий фартух ще називали "припиначкою". Отже, найобережніше визначення таке: припинда – це діалектна назва жіночого передника, фартуха або запаски.



Що насправді означала припинда у давнину / Фото Candy Yarn

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Чи була припинда традиційним українським одягом

Так, якщо під припиндою мається на увазі саме той предмет, який фіксує етнографічні словники: передник або запаска. Але це не означає автоматично, що усі аксесуари, які сьогодні ми одягаємо на автентичний одяг можна називати припиндою.

Традиційний український костюм мав багато регіональних назв і різновидів поясного одягу. Запаска, плахта, передник та інші елементи могли відрізнятися за матеріалом, конструкцією, способом носіння та оздобленням залежно від місцевості. Саме тому одна сучасна річ не може автоматично вважатися реконструкцією давнього предмета лише через назву.

Чи можна називати "припиндою" пояс із макраме

У сучасному вжитку – так, така назва вже впевнено закріплюється. Але називати його автентичною українською припиндою некоректно без додаткових уточнень.



Сучасна плетена припинда / фото з інстаграму

Сьогодні майстрині справді використовують слово "припинда" для плетених виробів із макраме, які зав'язують на талії або стегнах. Такі вироби продаються як етноаксесуари, а майстер-класи з їхнього виготовлення з'являються в українському культурному просторі.

Але це сучасне переосмислення назви, а не доказ того, що наші предки плели саме такі пояси з макраме й тим більше називали їх припиндою.

Сучасна "припинда" з макраме – це новий аксесуар, якому дали старовинну діалектну назву. Він може стилізуватися під традиційний одяг, чудово працювати в сучасних образах і бути натхненним українською культурою. Проте це ще не робить його автентичним предметом українського костюма.



Припинда у сучасному вигляді / Фото Hudyma Svitlana

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