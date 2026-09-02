Так, исторически "припиндой" называли предмет женской одежды, но современный плетеный аксессуар не стоит автоматически считать его аутентичным продолжением.

Что означает слово "припинда"

Слово "припинда" действительно не является современной выдумкой. Оно зафиксировано в этнографическом словаре Екатерины Матейко "Украинская народная одежда", изданном в 1996 году Институтом народоведения НАН Украины. Но есть важный нюанс: в источнике "припинда" не означает именно тот плетеный пояс или макраме-аксессуар, который сегодня так называют.

Это слово имеет два значения: женский "передник" и "запаска". Первое значение автор приводит с пометкой "Подол", второе – для села Жупаны в Сколевском районе Львовской области. Этимологический словарь украинского языка Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины гласит, что "припинда" – это "фартух", а женский фартух еще называли "припиначкой". Итак, наиболее осторожное определение таково: "припинда" – это диалектное название женского передника, фартука или запаски.



Что на самом деле означала "припинда" в давности / Фото Candy Yarn

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Была ли припинда традиционной украинской одеждой

Да, если под "припиндой" подразумевается именно тот предмет, который фиксируется в этнографических словарях: фартук или запаска. Но это не означает автоматически, что все аксессуары, которые сегодня мы надеваем на аутентичную одежду, можно называть "припиндой".

Традиционный украинский костюм имел много региональных названий и разновидностей поясной одежды. Запаска, плахта, передник и другие элементы могли отличаться по материалу, конструкции, способу ношения и отделке в зависимости от местности. Именно поэтому одну современную вещь нельзя автоматически считать реконструкцией древнего предмета только из-за названия.

Можно ли называть "припиндой" пояс из макраме

В современном употреблении – да, такое название уже уверенно закрепляется. Но называть его аутентичной украинской припиндой некорректно без дополнительных уточнений.



Современная плетеная "припинда" / фото из инстаграма

Сегодня мастерицы действительно используют слово "припинда" для плетеных изделий из макраме, которые завязывают на талии или бедрах. Такие изделия продаются как этно-аксессуары, а мастер-классы по их изготовлению появляются в украинском культурном пространстве.

Но это современное переосмысление названия, а не доказательство того, что наши предки плели именно такие пояса из макраме и тем более называли их "припинда".

Современная "припинда" из макраме – это новый аксессуар, которому дали старинное диалектное название. Он может стилизоваться под традиционную одежду, прекрасно смотреться в современных образах и быть вдохновленным украинской культурой. Однако это еще не делает его аутентичным элементом украинского костюма.



Припинда в современном виде / Фото Свитлана Худыма

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