Що насправді означає вислів "народитися у сорочці": вас здивує цей старовинний обряд

Вислів "народитися в сорочці" знайомий майже кожному, але мало хто знає, що за ним стоїть незвичайний обряд наших предків. Те, що сьогодні здається дивиною, українці колись пов’язували з особливою долею людини.

Цей вислів має цілком реальне походження. Під час пологів навколоплідний міхур зазвичай розривається, але іноді дитина народжується в його оболонках або з їхніми частинами на тілі. У народі таку оболонку називали сорочкою.

З часом буквальне значення перетворилося на переносне. Вислів "народитися в сорочці" почали вживати про людину, якій щастить, яка уникає небезпеки або дивом виходить із непростої ситуації. Таке тлумачення зафіксоване і в українських фразеологічних словниках.

Як українці зберігали "сорочку" після народження дитини

У народних віруваннях такій своєрідній сорочці приписували особливі захисні властивості. Вважалося, що вона може приносити удачу не лише дитині, яка народилася з нею, а й усій родині.

Етнографічні описи свідчать, що оболонку висушували, зашивали в ладанку – невеликий мішечок для оберегу – і дбайливо зберігали. Її також могли зашивати в одяг, який дитина часто носила.



Що робили з "сорочкою", в якій народилася дитина / Magnific

На Харківщині побутувало й окреме повір’я: оболонку, яку називали очіпком, пов’язували з майбутнім високим церковним саном. Цей приклад показує, що народні уявлення про "сорочку" могли відрізнятися залежно від місцевості.

Звичай зберігати оболонку як талісман був відомий не лише в Україні. Етнографічні джерела згадують подібні вірування й за її межами. Сьогодні вислів "народитися в сорочці" вже не потребує буквального пояснення в повсякденному мовленні. Так говорять про щасливчиків, яким вдається уникнути біди або несподівано опинитися в сприятливих обставинах.

З виношуванням, народженням та зростанням дитини пов’язано чимало українських обрядів. Наприклад, ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, чому українці клали в колиску немовляти ніж чи сокиру.