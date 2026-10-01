Чи варто щось дарувати на День вчителя: оригінальні ідеї, як привітати педагогів

Наближається День вчителя, а це означає, що напередодні свята серед освітян відбуваються жваві дискусії в батьківських чатах. Батьки школярів сперечаються, чи варто збирати кошти на коштовні сюрпризи для педагогів, чи обмежитися традиційними хризантемами.

Протягом останніх років батьки та учні дедалі частіше відмовляються від нав'язаної радянської звички дарувати дорогі речі, конверти або купувати десятки однотипних оберемків, які вже за кілька днів опиняються у смітнику. Тож, що подарувати вчителям натомість, – розповідає 24 Канал.

Ідеї подарунків на День вчителя 2026

Головним трендом останніх років стала благодійність. У багатьох школах прижилася чудова ініціатива "Донат замість квітів", коли кошти з подарункового фонду класу спрямовують на підтримку Збройних Сил України або волонтерських проєктів.

Учителі щиро підтримують це, адже допомога захисникам має значно вищу цінність, ніж зрізані рослини. До того ж діти можуть власноруч намалювати чи підписати символічний сертифікат про допомогу українським бійцям від імені свого класу.

Ініціатива "Донат замість квітів" – чи треба дарувати квіти на День вчителя / Фото Pinterest

Якщо ж родина або учнівський колектив прагнуть висловити персональну увагу педагогу, рекомендується обирати практичні або пам'ятні речі без надмірної ціни.

Найкраще підходять подарунки, які створюють затишок або допомагають у роботі. Зокрема, сертифікати у книгарні, зручні термокружки, сучасні планери чи довговічні кімнатні рослини в горщиках, які прикрашатимуть клас цілий рік.

Вчителям можна подарувати книги у першу неділю жовтня / Фото Magnific

Не менш доречними залишаються невеликі гастрономічні набори, у які зазвичай входять якісний чай, кава чи крафтові солодощі.

Ідеї подарунків педагогам на День вчителя 2026 / Фото Magnific

Водночас найціннішим проявом уваги залишаються живі дитячі емоції, які не купиш за гроші. Спільне коротке відеопривітання зі спогадами про смішні шкільні моменти, альбом з дитячими побажаннями або теплий лист подяки залишають значно глибший слід у серці вчителя, ніж будь-яка формальна річ.

Що подарувати педагогу на День вчителя 2026 / Фото Magnific

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