Протягом останніх років батьки та учні дедалі частіше відмовляються від нав'язаної радянської звички дарувати дорогі речі, конверти або купувати десятки однотипних оберемків, які вже за кілька днів опиняються у смітнику. Тож, що подарувати вчителям натомість, – розповідає 24 Канал.

Ідеї подарунків на День вчителя 2026

Головним трендом останніх років стала благодійність. У багатьох школах прижилася чудова ініціатива "Донат замість квітів", коли кошти з подарункового фонду класу спрямовують на підтримку Збройних Сил України або волонтерських проєктів.

Учителі щиро підтримують це, адже допомога захисникам має значно вищу цінність, ніж зрізані рослини. До того ж діти можуть власноруч намалювати чи підписати символічний сертифікат про допомогу українським бійцям від імені свого класу.

Ініціатива "Донат замість квітів" – чи треба дарувати квіти на День вчителя / Фото Pinterest

Якщо ж родина або учнівський колектив прагнуть висловити персональну увагу педагогу, рекомендується обирати практичні або пам'ятні речі без надмірної ціни.

Найкраще підходять подарунки, які створюють затишок або допомагають у роботі. Зокрема, сертифікати у книгарні, зручні термокружки, сучасні планери чи довговічні кімнатні рослини в горщиках, які прикрашатимуть клас цілий рік.

Вчителям можна подарувати книги у першу неділю жовтня / Фото Magnific

Не менш доречними залишаються невеликі гастрономічні набори, у які зазвичай входять якісний чай, кава чи крафтові солодощі.

Ідеї подарунків педагогам на День вчителя 2026 / Фото Magnific

Водночас найціннішим проявом уваги залишаються живі дитячі емоції, які не купиш за гроші. Спільне коротке відеопривітання зі спогадами про смішні шкільні моменти, альбом з дитячими побажаннями або теплий лист подяки залишають значно глибший слід у серці вчителя, ніж будь-яка формальна річ.

Що подарувати педагогу на День вчителя 2026 / Фото Magnific

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