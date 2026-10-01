В последние годы родители и ученики все чаще отказываются от навязанной советской привычки дарить дорогие вещи, конверты или покупать десятки одинаковых букетов, которые уже через несколько дней оказываются на мусорке. Что подарить учителям вместо этого, – рассказывает 24 Канал.

Идеи подарков на День учителя 2026

Главным трендом последних лет стала благотворительность. Во многих школах прижилась замечательная инициатива "Донат вместо цветов", когда средства из подарочного фонда класса направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины или волонтерских проектов.

Учителя искренне поддерживают эту идею, ведь помощь защитникам имеет гораздо большую ценность, чем срезанные цветы. К тому же дети могут собственноручно нарисовать или подписать символический сертификат о помощи украинским бойцам от имени своего класса.

Инициатива "Донат вместо цветов" – нужно ли дарить цветы на День учителя / Фото Pinterest

Если же семья или класс хотят проявить личное внимание к учителю, рекомендуется выбирать практичные или памятные вещи по разумной цене.

Лучше всего подходят подарки, которые создают уют или помогают в работе. В частности, сертификаты в книжном магазине, удобные термокружки, современные ежедневники или долговечные комнатные растения в горшках, которые будут украшать класс целый год.

Учителям можно подарить книги в первое воскресенье октября / Фото Magnific

Не менее уместными остаются небольшие гастрономические наборы, в которые обычно входят качественный чай, кофе или крафтовые сладости.

Идеи подарков педагогам на День учителя 2026 / Фото Magnific

В то же время самым ценным проявлением внимания остаются живые детские эмоции, которые не купишь за деньги. Совместное короткое видеопоздравление с воспоминаниями о забавных школьных моментах, альбом с детскими пожеланиями или теплое благодарственное письмо оставляют гораздо более глубокий след в сердце учителя, чем любая формальная вещь.

Что подарить педагогу на День учителя 2026 / Фото Magnific

На днях мы рассказывали подробнее о Дне учителя в Украине и дате его празднования.