Від молитви до прикраси за ціною вола: що таке пацьорки, звідки пішла назва і як робили намисто

Українські традиційні прикраси завжди вражали різноманіттям: від масивних дукачів до лаконічних ґерданів. Однак серед цього різнобарв'я особливе місце посідали пацьорки — яскраві скляні намиста, про які мріяла чи не кожна молода дівчина наприкінці XIX та на початку XX століття.

Така бажана прикраса вирізнялася неймовірною палітрою барв і витонченістю майстерності. З чого ж створювали це диво та чому воно стало справжнім символом святкового дівочого строю?

З чого робили пацьорки та хто їх носив

Пацьорки – це нагрудна прикраса у вигляді однієї або кількох низок кольорового скла. Найчастіше їх виготовляли з дутого скла, через що намистини були легкими, але водночас дуже крихкими. У народі такі вироби через характерний тріск і крихкість іноді називали "лускавками", "надуванчиками" або "світлячками".

Особливою розкішшю вважалися так звані "писані пацьорки" або "венеційки", які завозили з самісінького острова Мурано у Венеції. Ці скляні кульки майстри розписували вручну кольоровою емаллю, інкрустували золотом та додавали квіткові візерунки.



Українки з пацьорками у давнину / фото з відкритих джерел

Дозволити собі справжні венеційські пацьорки могли лише заможні дівчата, адже ціна однієї такої низки могла дорівнювати вартості цілого вола чи декількох коралових намист. Більш доступними були простіші варіанти з кольорового (жовтого, зеленого, вишневого, блакитного) або чорного скла з білими цятками.

Походження назви: від молитов до вишуканої прикраси

Етимологія слова "пацьорки" має дуже цікаве й глибоке коріння. Замовляючи чи описуючи одну намистину, казали "пацєрок" (із наголосом на "є"). Це слово потрапило в українську мову з польської (paciorki – чотки, вервиця), яке, своєю чергою, походить від латинського pater (що є початком головної християнської молитви "Отче наш" – Pater noster).

Початково пацьорками називали саме заповнені намистинами вервиці для молитов, які паломники привозили зі святих місць. Згодом ця назва закріпилася за всіма скляними намистинами та вишуканим дівочим намистом.



Сучасні пацьорки / фото з інстаграму Коралівна

Що ще називали пацьорками

Завдяки своїй виразності слово "пацьорки" в українській мові вийшло за межі ювелірної справи та отримало додаткові значення:

Рослини: у деяких регіонах заходу України "пацьорками" або "пацьорками дрібненькими" називають квіти калачики (різновид дрібної мальви) через їхню схожість із закругленими намистинами.

Деталі вбрання та побуту: у розмовній мові цим словом іноді описували довгі торочки, китиці, пасма ниток або мотузки, що звисали донизу.

Раніше 24 Канал також розповідав про походження назви іншої прикраси – баламути.