Это столь желанное украшение отличалось невероятной палитрой цветов и изяществом исполнения. С чего же создавали это чудо и почему оно стало настоящим символом праздничного девичьего наряда?

Из чего делали пацьорки и кто их носил

Пацьорки – это нагрудное украшение в виде одной или нескольких ниток цветного стекла. Чаще всего их изготавливали из выдувного стекла, поэтому бусинки были легкими, но в то же время очень хрупкими. В народе такие изделия из-за характерного хруста и хрупкости иногда называли "лускавками", "надуванчиками" или "светлячками".

Особой роскошью считались так называемые "писаные пацьорки" или "венецианки", которые завозили с самого острова Мурано в Венеции. Эти стеклянные шарики мастера расписывали вручную цветной эмалью, инкрустировали золотом и украшали узорами из цветов.



Украинки с пацьорками в давности / фото из открытых источников

Позволить себе настоящие венецианские пацьорки могли только состоятельные девушки, ведь цена одной такой нитки могла равняться стоимости целого вола или нескольких коралловых ожерелий. Более доступными были более простые варианты из цветного (желтого, зеленого, вишневого, голубого) или черного стекла с белыми пятнышками.

Происхождение названия: от молитв к изысканному украшению

Этимология слова "пацьорки" имеет очень интересные и глубокие корни. Заказывая или описывая одну бусину, говорили "пацерок" (с ударением на "е"). Это слово попало в украинский язык из польского (paciorki – четки), которое, в свою очередь, происходит от латинского pater (что является началом главной христианской молитвы "Отче наш" – Pater noster).

Изначально "пацерок" называли именно наполненные бусинами четки для молитв, которые паломники привозили из святых мест. Со временем это название закрепилось за всеми стеклянными бусинами и изысканными девичьими ожерельями.



Современные пацьорки / фото из инстаграма Коралевны

Что еще называли "пацьорками"

Благодаря своей выразительности слово "пацьорки" в украинском языке вышло за пределы ювелирного дела и приобрело дополнительные значения:

Растения: в некоторых регионах запада Украины "пацьорками" или "пацьорками мелкими" называют цветки калачики (разновидность мелкой мальвы) из-за их сходства с округлыми бусинками.

Детали одежды и быта: в разговорной речи этим словом иногда описывали длинную бахрому, кисточки, пряди ниток или веревки, свисающие вниз.

Ранее 24 Канал также рассказывал о происхождении названия другого украшения – баламуты.