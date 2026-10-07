Чи дійсно священник може розповісти комусь почуте на сповіді

Таїнство покаяння вимагає від вірян максимальної відвертості, адже людина довіряє духовному наставнику свої найпотаємніші думки та вчинки. Багатьох людей часто турбує питання збереження цієї інформації в стінах храму.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму фейсбуці дав вичерпну відповідь щодо непорушності таємниці сповіді. Він назвав єдиний виняток, коли пастир може порушити мовчання.

Чи може священник розповісти комусь деталі сповіді

Отець Олексій Філюк категорично заперечує можливість вільного розголошення чужих гріхів. За його словами, розкриття почутого під час таїнства покаяння є дуже важким гріхом для самого пастора. У духовній семінарії викладачі суворо навчають майбутніх священників берегти людські таємниці. Духівник не має жодного морального чи канонічного права переказувати іншим особам деталі чиєїсь розмови з Богом.

Священник ПЦУ наголосив, що справжній духовний наставник повинен підтримувати вірян, а не виступати світським суддею. Обговорення чужих помилок та засудження ближнього прямо суперечить основам християнського вчення. Людина приходить до церкви шукати розраду та прощення, тому вона має відчувати повну безпеку і беззаперечно довіряти своєму пастору. Церква розглядає священника виключно як свідка і духовного посередника, тому почуте в храмі назавжди залишається закритою інформацією.

Водночас представник духовенства звернув увагу на вкрай важливий нюанс. Релігійні правила передбачають певні форс-мажорні обставини, які змушують священника діяти інакше. Це стосується тих критичних ситуацій, коли прихована інформація несе пряму небезпеку життю або здоров'ю інших людей. Якщо хтось під час покаяння зізнається у підготовці важкого злочину, планує завдати фізичної шкоди ближнім або становить серйозну загрозу для суспільства, духівник опиняється перед надзвичайно складним моральним вибором. У такому разі він мусить запобігти трагедії, керуючись любов'ю до ближнього та прагненням врятувати невинні життя.

Однак навіть за таких екстремальних умов священнослужитель шукає спосіб зупинити лихо максимально обережно. Головна місія священника полягає у духовному зціленні суспільства. Він завжди намагається відмовити людину від фатального наміру та переконати самостійно звернутися до правоохоронних органів чи виправити ситуацію.

Раніше ми розповідали, чи варто залишати на підвіконні стакан води та шматок хліба, якщо вдома є покійник.