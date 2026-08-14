Яке церковне свято 14 серпня: що відзначають та чого не варто робити

14 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують перенесення мощей преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського. Також цього дня розпочинається передсвято Успіння Пресвятої Богородиці — підготовка до одного з головних богородичних свят.

Що це за свято і звідки воно пішло — знає Українська Православна Церква.

Яке свято відзначають 14 серпня

Преподобний Феодосій Печерський — один із засновників українського чернецтва та один із найвідоміших святих, пов’язаних із Києво-Печерською обителлю.

Він прийняв чернечий постриг у юному віці, оселився в печері разом з Антонієм Печерським та Никоном, а згодом став ігуменом монастиря. Саме за Феодосія тут запровадили монастирський устав, почали будувати Успенський собор і створили одну з перших церковних бібліотек.

Святий помер у 1074 році. Його мощі згодом перенесли до Успенського собору, однак під час монгольської навали святиню сховали. Де саме перебувають мощі Феодосія Печерського сьогодні, достеменно невідомо.

До святого звертаються в молитвах із проханнями про здоров’я, допомогу в складних життєвих обставинах та позбавлення від скорбот.

Що таке передсвято Успіння

14 серпня також є передсвятом Успіння Пресвятої Богородиці. Це особливий день напередодні великого Богородичного свята, коли віряни готуються до його відзначення.

Тож церковний календар цього дня фактично каже: великого свята ще немає, але морально вже можна готуватися.

Що не варто робити 14 серпня

Церква закликає цього дня уникати того, що суперечить християнській етиці: сварок, грубості, наклепів, пліток, заздрості та жадібності.

Також не радять відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, і впадати у відчай. Напередодні Успіння радять більше часу провести з родиною та зберігати спокій у домі.

Народні традиції додають до цього власний список: не рекомендують давати або брати гроші в борг, вживати алкоголь і влаштовувати конфлікти.

Словом, рецепт дня досить простий: не сваритися, не пліткувати й не робити з кухні поле бою. А якщо дуже хочеться з кимось посперечатися — церковний календар, схоже, пропонує перенести це на інший день.

Народні прикмети 14 серпня

За погодою цього дня традиційно намагалися передбачити, якою буде осінь:

яскраво-червоний світанок — до дощів і сильного вітру;

тиха та ясна погода — до сухої осені;

спокійний вітер — осінь буде без великих негараздів;

поривчастий вітер — варто чекати негоди;

сильна гроза — за прикметами, вересень буде дощовим.

Звісно, народні прикмети — це частина традиції, а не точний прогноз погоди. Бо інакше метеорологи давно б залишилися без роботи.

Хто святкує іменини

Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, а також жінки з іменами Єва та Євдокія

Яке ще сьогодні свято відзначають

Сьогодні святкують ще День ящірки та День каліграфії.

