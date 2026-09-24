Традиції 24 Свята 24 вересня – яке церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни
24 вересня, 06:30
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24 вересня – яке церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

Влада Пономарьова

24 вересня віряни вшановують пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли. Спершу вона була язичницею, але, почувши проповідь апостола Павла, вирішила присвятити життя служінню Богу.

У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема вишиванням та в'язанням. Про Дні ангела й інші свята 24 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святої первомучениці Текли

Текла походить з заможної сім'ї язичників, яка проживала в місті Іконія. Одного разу свята почула проповідь апостола Павла та настільки захопилася ідеями християнства, що розірвала заручини з багатим чоловіком. 18-річна дівчина вирішила присвятити своє життя вірі в Ісуса, що дуже не сподобалося її нареченому. Він захотів помститися й доніс на апостола, який нібито не дозволяє жінкам виходити заміж. Згодом святого Павла ув'язнили, а Текла почала відвідувати його. Дізнавшись про це, правитель наказав спалити дівчину заживо. Втім, Текла дивом вижила завдяки дощу, який погасив вогонь. Упродовж життя свята ховалася від язичників і навертала людей, зокрема і свою матір, у християнство.

Хто святкує День ангела 24 вересня

За новоюліанським календарем, 24 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман і Сергій.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 24 вересня відзначають Всесвітній день горили. Його запровадили у 2017 році за ініціативою благодійної організації Dian Fossey Gorilla Fund. У цей день заведено говорити більше про горил і загрози, з якими горили стикаються щодня.

Також сьогодні святкують Міжнародний день караванника, Всесвітній день моря і Всесвітній день дослідження раку.

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