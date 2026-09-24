В этот день наши предки занимались рукоделием, в частности вышиванием и вязанием. О днях ангела и других праздниках 24 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святой первомученицы Теклы

Текла происходила из зажиточной семьи язычников, проживавшей в городе Икония. Однажды святая услышала проповедь апостола Павла и настолько увлеклась идеями христианства, что расторгла помолвку с богатым мужчиной. 18-летняя девушка решила посвятить свою жизнь вере в Иисуса, что очень не понравилось ее жениху. Он захотел отомстить и донес на апостола, который якобы не разрешает женщинам выходить замуж. Впоследствии святого Павла заключили в тюрьму, а Текла начала навещать его. Узнав об этом, правитель приказал сжечь девушку заживо. Однако Текла чудом выжила благодаря дождю, который погасил огонь. Всю свою жизнь святая скрывалась от язычников и обращала людей, в том числе и свою мать, в христианство.

Кто отмечает День ангела 24 сентября

По новоюлианскому календарю 24 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Лев, Николай, Петр, Роман и Сергей.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 24 сентября отмечается Всемирный день гориллы. Он был учрежден в 2017 году по инициативе благотворительной организации Dian Fossey Gorilla Fund. В этот день принято больше говорить о гориллах и угрозах, с которыми они сталкиваются каждый день.

Также сегодня отмечают Международный день караванщика, Всемирный день моря и Всемирный день исследования рака.