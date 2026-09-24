У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема вишиванням та в'язанням. Про Дні ангела й інші свята 24 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святої первомучениці Текли

Текла походить з заможної сім'ї язичників, яка проживала в місті Іконія. Одного разу свята почула проповідь апостола Павла та настільки захопилася ідеями християнства, що розірвала заручини з багатим чоловіком. 18-річна дівчина вирішила присвятити своє життя вірі в Ісуса, що дуже не сподобалося її нареченому. Він захотів помститися й доніс на апостола, який нібито не дозволяє жінкам виходити заміж. Згодом святого Павла ув'язнили, а Текла почала відвідувати його. Дізнавшись про це, правитель наказав спалити дівчину заживо. Втім, Текла дивом вижила завдяки дощу, який погасив вогонь. Упродовж життя свята ховалася від язичників і навертала людей, зокрема і свою матір, у християнство.

Хто святкує День ангела 24 вересня

За новоюліанським календарем, 24 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман і Сергій.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 24 вересня відзначають Всесвітній день горили. Його запровадили у 2017 році за ініціативою благодійної організації Dian Fossey Gorilla Fund. У цей день заведено говорити більше про горил і загрози, з якими горили стикаються щодня.

Також сьогодні святкують Міжнародний день караванника, Всесвітній день моря і Всесвітній день дослідження раку.