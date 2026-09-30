30 вересня – яке церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

30 вересня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Його ще називають просвітником країни.

У цей день наші предки проводили обряд заміни старої соломи в подушках і матрацах на свіжу, а стару – спалювали, щоб уберегти себе від хвороб та всього поганого. Про Дні ангела й інші свята 30 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Григорія

Майбутній святий з'явився на світ 257 року в царському роді Арсакідів. Дитячі роки він провів у Каппадокії, де наставники виховали його в християнській вірі. Згодом Григорій одружився і виховував двох синів, однак після втрати дружини повністю присвятив себе служінню Богові. Оскільки його батько вчинив замах на вірменського монарха, юнак пішов на службу до правителя, аби спокутувати родинний гріх. Через непохитну вірність Христу він витримав жорстокі тортури та дивом вижив після 14 років ув'язнення в рові з отруйними зміями. Коли царя Тиридата вразила тяжка недуга, саме щирі молитви праведника зцілили володаря. Цей випадок спонукав правителя та весь вірменський народ прийняти хрещення. Григорій очолив церкву як перший єпископ Вірменії й увійшов в історію як великий просвітник краю. Останні роки свого життя святий провів у пустелі.

Хто святкує День ангела 30 вересня

За новоюліанським календарем, 30 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віра, Дмитро, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Павло, Роман і Софія.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Його запровадив у 1998 році відповідний Указ тодішнього Президента України Леоніда Кучми. Головна мета свята – вшанувати роботу бібліотекарів, які продовжують свою справу навіть у часи війни.

Також сьогодні святкують Міжнародний день подкастів і День жіночого здоров'я та фітнесу.