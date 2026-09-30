В этот день наши предки проводили обряд замены старой соломы в подушках и матрасах на свежую, а старую – сжигали, чтобы уберечься от болезней и всего плохого. О днях ангела и других праздниках 30 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти священномученика Григория

Будущий святой появился на свет в 257 году в царском роду Арсакидов. Детские годы он провел в Каппадокии, где наставники воспитали его в христианской вере. Впоследствии Григорий женился и воспитывал двух сыновей, однако после потери жены полностью посвятил себя служению Богу. Поскольку его отец совершил покушение на армянского монарха, юноша поступил на службу к правителю, чтобы искупить семейный грех. Благодаря непоколебимой верности Христу он выдержал жестокие пытки и чудом выжил после 14 лет заключения в яме с ядовитыми змеями. Когда царя Тиридата поразила тяжелая болезнь, именно искренние молитвы праведника исцелили правителя. Этот случай побудил правителя и весь армянский народ принять крещение. Григорий возглавил церковь как первый епископ Армении и вошел в историю как великий просветитель края. Последние годы своей жизни святой провел в пустыне.

Кто отмечает День ангела 30 сентября

По новоюлианскому календарю 30 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Вера, Дмитрий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел, Роман и София.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 30 сентября отмечается Всеукраинский день библиотек. Он был учрежден в 1998 году соответствующим указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Главная цель праздника – почтить работу библиотекарей, которые продолжают свое дело даже во время войны.

Также сегодня отмечают Международный день подкастов и День женского здоровья и фитнеса.