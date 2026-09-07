Яке церковне свято у понеділок, 7 вересня: хто сьогодні має іменини

7 вересня віряни вшановують пам'ять святого мученика Созонта. Він навертав людей до християнства та віддано служив Господу, за що згодом загинув.

У цей день наші предки готували різноманітні страви з грибів. Про Дні ангела й інші свята 7 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Созонта

Майбутній святий народився в Лікаонії та з юних років випасав худобу. Созонт щиро захоплювався Святим Письмом, постійно поглиблював духовні знання і відкривав істини про Бога друзям та сусідам. Згодом чоловік побачив видіння, у якому почув заклик звершити подвиг в ім'я Христа. У цей час мешканці Помпеополя влаштували пишне свято на честь золотого язичницького ідола. Созонт непомітно зайшов до капища, відламав у статуї руку з коштовного металу й роздав золоті уламки нужденним містянам. Зникнення святині спричинило хвилю репресій. Зокрема, влада почала переслідувати та катувати непричетних городян. Аби врятувати невинних від мук, Созонт добровільно з'явився до імператора Максиміана і взяв усю провину на себе. Християнин відверто заявив правителю, що вчинив так навмисно, адже прагнув довести цілковите безсилля мертвого ідола, неспроможного навіть захистити себе. Слова сміливця викликали лють володаря, і той віддав наказ покарати зухвальця. Кати взули праведника в чоботи із забитими всередину гострими цвяхами, змушували так іти та жорстоко били залізними палицями. Відомо, що мученик загинув від отриманих тяжких травм і нестерпного болю.

Хто святкує День ангела 7 вересня

За новоюліанським календарем, 7 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Микола, Михайло, Олександр, Петро і Степан.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 7 вересня відзначають День воєнної розвідки України. Його запровадили у 2022 році Указом президента Володимира Зеленського. До речі, дату свята обрали не просто так – саме 7 вересня 1992 року заснували Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У цей день заведено вітати усіх, хто збирає важливу інформацію задля збереження безпеки та життя наших військових.

Сьогодні також святкують День кіберспорту в Україні, Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба, Свято ліхтариків в Італії, День заснування Google і передсвято Різдва Пресвятої Богородиці.