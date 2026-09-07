В этот день наши предки готовили разнообразные блюда из грибов. О днях ангела и других праздниках 7 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого мученика Созонта

Будущий святой родился в Ликаонии и с юных лет пас скот. Созонт искренне увлекался Священным Писанием, постоянно углублял духовные знания и открывал истины о Боге друзьям и соседям. Впоследствии мужчина увидел видение, в котором услышал призыв совершить подвиг во имя Христа. В это время жители Помпеополя устроили пышный праздник в честь золотого языческого идола. Созонт незаметно проник в капище, отломал у статуи руку из драгоценного металла и раздал золотые обломки нуждающимся горожанам. Исчезновение святыни вызвало волну репрессий. В частности, власти начали преследовать и пытать непричастных горожан. Чтобы спасти невинных от мучений, Созонт добровольно явился к императору Максимиану и взял всю вину на себя. Христианин откровенно заявил правителю, что поступил так намеренно, ведь стремился доказать полную беспомощность мертвого идола, неспособного даже защитить себя. Слова смельчака вызвали ярость правителя, и тот отдал приказ наказать дерзкого человека. Палачи обули праведника в сапоги с забитыми внутрь острыми гвоздями, заставляли его так идти и жестоко избивали железными палками. Известно, что мученик погиб от полученных тяжких травм и невыносимой боли.

Кто отмечает День ангела 7 сентября

По новоюлианскому календарю 7 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Николай, Михаил, Александр, Петр и Степан.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 сентября отмечают День военной разведки Украины. Его учредили в 2022 году Указом президента Владимира Зеленского. Кстати, дату праздника выбрали не просто так – именно 7 сентября 1992 года было основано Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В этот день принято поздравлять всех, кто собирает важную информацию для обеспечения безопасности и жизни наших военных.

Сегодня также отмечают День киберспорта в Украине, Международный день чистого воздуха для голубого неба, Праздник фонариков в Италии, День основания Google и предпраздник Рождества Пресвятой Богородицы.