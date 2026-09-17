Яке церковне свято у четвер, 17 вересня: хто сьогодні має іменини

17 вересня віряни вшановують пам'ять святої Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові. Вони були ранньохристиянськими мученицями, які жили в II столітті в Римській імперії.

У цей день наші предки плакали, бо вірили, що так приваблять щастя у життя. Про Дні ангела та інші свята 17 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День мучениць Віри, Надії, Любові й матері їх Софії

У II столітті в Римі мешкала вдова Софія разом із трьома доньками. Жінка дала дітям імена головних християнських чеснот – Віра, Надія та Любов. Змалку сестри зростали в любові до релігійних традицій і відданості Богу. У цей період римський імператор Адріан активно переслідував послідовників християнства. Коли правитель дізнався про релігійні погляди родини, він наказав привести сестер на судовий процес. Адріан особисто вимагав від дівчат зректися Спасителя та вклонитися язичницьким ідолам. Сестри категорично відмовилися це робити. За непокору імператор піддав їх жорстоким катуванням, від яких вони невдовзі загинули. Софія поховала своїх дітей і через три дні померла від невимовного горя на їхній могилі.

Хто святкує День ангела 17 вересня

За новоюліанським календарем, 17 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віра, Надія, Любов, Софія, Іван, Ілля, Павло, Олександра та Ірина.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 17 вересня святкують День рятівника в Україні. Його запровадили у 2008 році Указом тодішнього президента Віктора Ющенка, щоб підтримати ініціативу громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Головна мета свята – подякувати людям, які щодня ризикують власним життям, рятуючи інші.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день кантрі-музики, День усиновлення в Україні, Всесвітній день безпеки пацієнтів і День працівника страхового ринку.