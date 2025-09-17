Українські рятувальники працюють не лише у мирний час, а й у найскладніших умовах війни. Вони першими виїжджають на місця ракетних ударів, гасять масштабні пожежі, евакуйовують цивільних, розбирають завали зруйнованих будинків. Детальніше про історію Дня рятівника та привітання з цим святом – розповідає LifeStyle24.

День рятівника 2025: що це за свято?

Спершу, з 1995 по 2004 рік, в Україні відзначали День працівника пожежної охорони. Його встановив Указ тодішнього президента країни від 2 січня 1995 року. Це свято мало на меті вшанування тих, хто бореться з вогнем та рятує людей під час пожеж.

Пізніше, у 1998 році, з'явилося ще одне професійне свято – День рятівника, яке відзначалося щороку в останню суботу жовтня. У зв'язку з цим, кілька років поспіль в Україні існувало одразу два дні, які святкували представники схожих професій.

Однак ситуація змінилася у серпні 2004 року, коли новим Указом глави держави святкування Дня працівника пожежної охорони та Дня рятівника було скасовано. Натомість Президент України встановив єдине свято – День працівників цивільного захисту, яке відзначалося протягом трьох років 17 вересня.

Цікаво, що саме у 2004 році пожежники святкували своє професійне свято двічі: востаннє в січні – як День пожежної охорони, і вже у вересні – як День працівників цивільного захисту.

Остаточне рішення було ухвалене 12 вересня 2008 року, коли Указом Президента України свято отримало сучасну назву – День рятівника. Відтоді воно щороку відзначається 17 вересня.

З цієї нагоди наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем рятівника України, які ви можете надіслати друзям і рідним, які працюють у цій сфері.

День рятівника в Україні 2025: картинки-привітання

