Украинские спасатели работают не только в мирное время, но и в сложных условиях войны. Они первыми выезжают на места ракетных ударов, тушат масштабные пожары, эвакуируют гражданских, разбирают завалы разрушенных домов. Подробнее об истории Дня спасателя и поздравления с этим праздником – рассказывает LifeStyle24.

День спасителя 2025: что это за праздник?

Сначала, с 1995 по 2004 год, в Украине отмечали День работника пожарной охраны. Его установил Указ тогдашнего президента страны от 2 января 1995 года. Этот праздник имел целью чествование тех, кто борется с огнем и спасает людей во время пожаров.

Позже, в 1998 году, появился еще один профессиональный праздник – День спасателя, который отмечался ежегодно в последнюю субботу октября. В связи с этим, несколько лет подряд в Украине существовало сразу два дня, которые праздновали представители похожих профессий.

Однако ситуация изменилась в августе 2004 года, когда новым Указом главы государства празднование Дня работника пожарной охраны и Дня спасателя было отменено. Зато Президент Украины установил единый праздник – День работников гражданской защиты, который отмечался в течение трех лет 17 сентября.

Интересно, что именно в 2004 году пожарные праздновали свой профессиональный праздник дважды: последний раз в январе – как День пожарной охраны, и уже в сентябре – как День работников гражданской защиты.

Окончательное решение было принято 12 сентября 2008 года, когда Указом Президента Украины праздник получил современное название – День спасателя. С тех пор он ежегодно отмечается 17 сентября.

По этому случаю наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем спасателя Украины, которые вы можете отправить друзьям и родным, которые работают в этой сфере.

День спасателя в Украине 2025: картинки-поздравления

Поздравления с Днем спасателя 2025 / Коллаж LifeStyle24

Кстати, 17 сентября по старому стилю верующие отмечают праздник иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина".