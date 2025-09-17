В этот день наши предки плакали, потому что верили, что так привлекут счастье в жизнь. О запретах и других праздниках 17 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года
День мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
Во II веке в Риме жила вдова София вместе с тремя дочерьми. Женщина назвала своих детей в честь важнейших качеств, которыми должен обладать христианин – Вера, Надежда и Любовь. Еще с раннего возраста девушки воспитывались в любви к Богу. Впрочем, в те времена римский император Адриан проводил жестокую политику преследования христиан. Узнав о вероисповедании сестер, правитель приказал немедленно привести их на суд. Там Адриан пытался убедить девушек отречься от Спасителя и начать поклоняться идолам. Однако сестры отказались это делать, поэтому пострадали, а впоследствии умерли. София не смогла смириться со смертью дочерей, поэтому отошла в вечность через три дня после потери.
Что нельзя делать?
- Не следует сплетничать, сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется заниматься домашними делами, потому что тогда привлечете несчастье в семью.
- Не стоит тяжело работать.
- Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
Что еще отмечают?
- 17 сентября в Украине ежегодно отмечают День спасателя. Этот профессиональный праздник установили в 2008 году Указом тогдашнего президента Виктора Ющенко в поддержку инициативы общественности и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. В этот день принято чествовать труд людей, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради спасения других людей.
- Также сегодня празднуют Международный день кантри-музыки. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 17 сентября 1923 года родился американский певец Хэнк Уильямс, которого считают одним из самых влиятельных исполнителей кантри-музыки. Главная цель праздника – вспомнить об истории этого музыкального стиля.