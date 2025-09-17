В этот день наши предки плакали, потому что верили, что так привлекут счастье в жизнь. О запретах и других праздниках 17 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года

День мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Во II веке в Риме жила вдова София вместе с тремя дочерьми. Женщина назвала своих детей в честь важнейших качеств, которыми должен обладать христианин – Вера, Надежда и Любовь. Еще с раннего возраста девушки воспитывались в любви к Богу. Впрочем, в те времена римский император Адриан проводил жестокую политику преследования христиан. Узнав о вероисповедании сестер, правитель приказал немедленно привести их на суд. Там Адриан пытался убедить девушек отречься от Спасителя и начать поклоняться идолам. Однако сестры отказались это делать, поэтому пострадали, а впоследствии умерли. София не смогла смириться со смертью дочерей, поэтому отошла в вечность через три дня после потери.

Что нельзя делать?

Не следует сплетничать, сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется заниматься домашними делами, потому что тогда привлечете несчастье в семью.

Не стоит тяжело работать.

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Что еще отмечают?