О том, что означает икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" и как правильно молиться к ней – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пост Волынской епархии Православной Церкви Украины.
Икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина": что она означает?
История этой иконы описана в Ветхом Завете, а именно в Книге Исход (3:4). Когда израильский народ находился в египетском рабстве, пророк Моисей пас овец в пустыне. Однажды он отправился к горе Хорив, где увидел терновый куст, который горел, но не сгорал. Вдруг в огне появился ангел, и Моисей услышал голос Бога, Который открыл ему его призвание – спасти иудеев от рабства. Именно тогда Господь даровал Моисею силу чудотворения и пророчества.
На иконе "Неопалимая Купина" в центре изображается Богородица с Младенцем Христом. В одной руке Мария держит Сына Божьего, а в другой – лестницу Иакова, символ сочетания земного и небесного.
Все изображение вписано в восьмиугольную звезду, которая олицетворяет сам куст. Чаще всего она состоит из двух ромбов: красного, который ассоциируется с огнем, и зеленого, символизирующего куст. В разных вариантах иконы имеют и другие цвета, например, золотой и синий.
Что интересно, в каждом углу иконы расположены символы четырех евангелистов: ангел (Матфей), лев (Марк), телец (Лука) и орел (Иоанн). Они напоминают, что Священное Писание свидетельствует о приходе Христа, который спасет мир.
Икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" / Фото Pinterest
Как правильно молиться к иконе Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина"?
- 17 сентября верующие традиционно молятся перед иконой Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" и просят у Девы Марии защиты от пожаров и стихийных бедствий. Кроме этого, к Божьей Матери обращаются с просьбами об исцелении от болезней и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.
- Молитва к Пресвятой Богородице перед Ее иконой "Неопалимая Купина":
"О, Пресвятая и Преблагословенная Матерь Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе перед святой и пречестной иконой Твоей, которой Ты дивные и преславные чудеса являешь, от огненного сожжения и молниеносного грома дома и города наши спасаешь, больных исцеляешь и все благие намерения наши хорошо исполняешь. Смиренно молим Тебя, всесильная рода нашего Заступница, сподоби и нас, немощных и грешных, Твоего материнского участия и помощи. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоей Церковь Твою, всю страну нашу православную, всех воинов, пожарных, врачей, спасателей и всех нас, припадающих к Тебе с верой и любовью и сердечно просим со слезами Твоего заступничества. Аминь".