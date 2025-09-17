Про те, що означає ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" та як правильно молитися до неї – розповідає LifeStyle24 з посиланням на пост Волинської єпархії Православної Церкви України.
Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина": що вона означає?
Історія цієї ікони описана у Старому Завіті, а саме в Книзі Вихід (3:4). Коли ізраїльський народ перебував у єгипетському рабстві, пророк Мойсей пас овець у пустелі. Якось він вирушив до гори Хорив, де побачив терновий кущ, який палав, але не згорав. Аж раптом у вогні з'явився ангел, і Мойсей почув голос Бога, Який відкрив йому його покликання – врятувати юдеїв від рабства. Саме тоді Господь дарував Мойсею силу чудотворення та пророцтва.
На іконі "Неопалима Купина" в центрі зображується Богородиця з Немовлям Христом. В одній руці Марія тримає Сина Божого, а в іншій – драбину Якова, символ поєднання земного й небесного.
Усе зображення вписане в восьмикутну зірку, яка уособлює сам кущ. Найчастіше вона складається з двох ромбів: червоного, який асоціюється з вогнем, і зеленого, що символізує кущ. У різних варіантах ікони мають й інші кольори, наприклад, золотий і синій.
Що цікаво, у кожному кутку ікони розташовані символи чотирьох євангелістів: ангел (Матвій), лев (Марк), телець (Лука) та орел (Іван). Вони нагадують, що Святе Письмо свідчить про прихід Христа, який врятує світ.
Як правильно молитися до ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина"?
- 17 вересня віряни традиційно моляться перед іконою Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" та просять у Діви Марії захисту від пожеж і стихійних лих. Крім цього, до Божої Матері звертаються з проханнями про зцілення від хвороб та допомозі в складних життєвих обставинах.
- Молитва до Пресвятої Богородиці перед ЇЇ іконою "Неопалима Купина":
"О, Пресвята і Преблагословенна Мати Господа нашого Ісуса Христа! Припадаємо і поклоняємося Тобі перед святою і пречесною іконою Твоєю, якою Ти дивні і преславні чудеса являєш, від вогненного спалення і блискавичного грому оселі і міста наші спасаєш, хворих зціляєш і всі благі наміри наші добре виконуєш. Смиренно молимо Тебе, всесильна роду нашого Заступнице, сподоби і нас, немічних та грішних, Твоєї материнської участі і допомоги. Спаси і збережи, Владичице, під покровом милості Твоєї Церкву Твою, всю країну нашу православну, усіх воїнів, пожежників, лікарів, рятівників і всіх нас, що припадаємо до Тебе з вірою і любов'ю та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва. Амінь".