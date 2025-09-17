Про те, що означає ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" та як правильно молитися до неї – розповідає LifeStyle24 з посиланням на пост Волинської єпархії Православної Церкви України.

Дивіться також День святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 2025: історія, традиції та дата свята

Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина": що вона означає?

Історія цієї ікони описана у Старому Завіті, а саме в Книзі Вихід (3:4). Коли ізраїльський народ перебував у єгипетському рабстві, пророк Мойсей пас овець у пустелі. Якось він вирушив до гори Хорив, де побачив терновий кущ, який палав, але не згорав. Аж раптом у вогні з'явився ангел, і Мойсей почув голос Бога, Який відкрив йому його покликання – врятувати юдеїв від рабства. Саме тоді Господь дарував Мойсею силу чудотворення та пророцтва.

На іконі "Неопалима Купина" в центрі зображується Богородиця з Немовлям Христом. В одній руці Марія тримає Сина Божого, а в іншій – драбину Якова, символ поєднання земного й небесного.

Усе зображення вписане в восьмикутну зірку, яка уособлює сам кущ. Найчастіше вона складається з двох ромбів: червоного, який асоціюється з вогнем, і зеленого, що символізує кущ. У різних варіантах ікони мають й інші кольори, наприклад, золотий і синій.

Що цікаво, у кожному кутку ікони розташовані символи чотирьох євангелістів: ангел (Матвій), лев (Марк), телець (Лука) та орел (Іван). Вони нагадують, що Святе Письмо свідчить про прихід Христа, який врятує світ.

Ікона Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" / Фото Pinterest

Зазначимо, що сьогодні, 17 вересня, за новим стилем святкують День ангела Віри, Надії, Любові та Софії. Наша редакція підготувала гарні привітання у картинках і словах зі святом.

Як правильно молитися до ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина"?