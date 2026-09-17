В этот день наши предки плакали, потому что верили, что так привлекут счастье в жизнь. О днях ангела и других праздниках 17 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Во II веке в Риме жила вдова София вместе с тремя дочерьми. Женщина дала детям имена главных христианских добродетелей – Вера, Надежда и Любовь. С детства сестры воспитывались в любви к религиозным традициям и преданности Богу. В этот период римский император Адриан активно преследовал последователей христианства. Когда правитель узнал о религиозных взглядах семьи, он приказал привести сестер на суд. Адриан лично потребовал от девушек отречься от Спасителя и поклониться языческим идолам. Сестры категорически отказались это делать. За неповиновение император подверг их жестоким пыткам, от которых они вскоре погибли. София похоронила своих детей и через три дня умерла от невыразимого горя на их могиле.

Кто отмечает День ангела 17 сентября

По новоюлианскому календарю 17 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Вера, Надежда, Любовь, София, Иван, Илья, Павел, Александра и Ирина.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Его учредили в 2008 году Указом тогдашнего президента Виктора Ющенко, чтобы поддержать инициативу общественности и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Главная цель праздника – поблагодарить людей, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, спасая других.

Также сегодня отмечают Международный день кантри-музыки, День усыновления в Украине, Всемирный день безопасности пациентов и День работника страхового рынка.