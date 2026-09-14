14 вересня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

14 вересня віряни відзначають велике свято – Воздвиження Хреста Господнього. У цей день варто дотримуватися певних правил, щоб не накликати біди на свою родину.

Історія цього свята пов'язана з пошуком хреста, на якому розіп'яли Ісуса. Детальніше про Дні ангела та інші свята 14 вересня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Воздвиження Хреста Господнього

Імператор Костянтин Великий забажав знайти хрест, на якому розіп'яли Ісуса. Правитель звернувся до своєї матері, цариці Олени, за допомогою у цій справі. Жінка не змогла відмовити синові, тому вирушила до Єрусалиму, де знайшла особливу печеру. Саме там вона побачила три хрести, один з яких був потрібним імператору. Втім, Олена не могла зрозуміти, який саме варіант їй треба було обрати. Водночас цариця попросила про допомогу хвору жінку, яка мала доторкнутися хрестів. Під час контакту з одним з них, немічна зцілилася – так і знайшли потрібний хрест.Віряни почали збиратися на місце знахідки, де вирішили звести цей хрест. Відтак утворилася назва свята – Воздвиження Хреста Господнього.

Хто святкує День ангела 14 вересня

За новоюліанським календарем, 14 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро та Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще святкують 14 вересня

Щороку 14 вересня відзначають День танкових військ в Україні. Його встановив Указ президента Володимира Зеленського у 2023 році. Головна мета свята – вшанувати роботу танкістів, які мужньо захищають свою рідну землю від ворога.

Також сьогодні вшановують Всесвітній день атопічної екземи.