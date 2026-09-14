У цей день наші предки дотримувалися давніх українських звичаїв. Більше про традиції, історію та заборони свята Воздвиження Хреста Господнього – розповідає 24 Канал.

Історія свята

У IV столітті мати імператора Костянтина Великого, рівноапостольна цариця Олена, вирушила до Єрусалима на пошуки Хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Біля гори Голгофи під руїнами язичницького храму люди розкопали три хрести.

Щоб дізнатися, який з них є Господнім, їх піднесли до важкохворої жінки. Коли вона зцілилася, усі зрозуміли, де весь цей час знаходилася святиня.

Аби натовп міг побачити реліквію, патріарх Макарій підняв, тобто воздвиг, хрест високо над людьми. Так і виникла урочиста назва цього дня.

Традиції свята Воздвиження Хреста Господнього

14 вересня у храмах священники традиційно виносять розп'яття на середину церкви для поклоніння. Також сьогодні заведено дотримуватися суворого одноденного посту на знак шани до страждань Спасителя. Цього дня господині повністю прибирають зі столу м'ясо, яйця, молочні продукти та рибу. Натомість жінки готують страви з капусти, грибів і свіжого осіннього врожаю.

У народі вірять, що щира молитва перед хрестом дарує міцне здоров'я, зцілює від хвороб і захищає родину від усякого лиха на рік уперед.

Що не можна робити 14 вересня

На Воздвиження Хреста Господнього віряни уникають будь-яких далеких подорожей та укладання угод. Адже всі нові задуми ризикують піти шкереберть або принести клопоти.

Під забороною також перебувають сварки, лихослів'я та важка фізична праця. Зокрема, копання городу, рубання дров, шиття чи генеральне прибирання.

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