В этот день наши предки следовали древним украинским обычаям. Подробнее о традициях, истории и запретах праздника Воздвижения Креста Господня – рассказывает 24 Канал.

История праздника

В IV веке мать императора Константина Большого, равноапостольная царица Елена, отправилась в Иерусалим на поиски Креста, на котором распяли Иисуса Христа. У горы Голгофы под руинами языческого храма люди откопали три креста.

Чтобы узнать, какой из них принадлежит Господу, их поднесли к тяжелобольной женщине. Когда она исцелилась, все поняли, где все это время находилась святыня.

Чтобы толпа могла увидеть реликвию, патриарх Макарий поднял, то есть воздвиг, крест высоко над людьми. Так и возникло торжественное название этого дня.

Традиции праздника Воздвижения Креста Господня

14 сентября в храмах священники традиционно выносят распятие в центр церкви для поклонения. Также сегодня принято соблюдать строгий однодневный пост в знак почтения к страданиям Спасителя. В этот день хозяйки полностью убирают со стола мясо, яйца, молочные продукты и рыбу. Вместо этого женщины готовят блюда из капусты, грибов и свежего осеннего урожая.

В народе верят, что искренняя молитва перед крестом дарует крепкое здоровье, исцеляет от болезней и защищает семью от всякого бедствия на год вперед.

Что нельзя делать 14 сентября

В день Воздвижения Креста Господня верующие избегают любых дальних путешествий и заключения сделок. Ведь все новые замыслы рискуют пойти наперекосяк или принести хлопоты.

Под запретом также находятся ссоры, ругань и тяжелый физический труд. В частности, копание огорода, рубка дров, шитье или генеральная уборка.

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