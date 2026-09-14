История этого праздника связана с поиском креста, на котором распяли Иисуса. Подробнее о Дне ангела и других праздниках 14 сентября – читайте в материале 24 Канала.

Воздвижение Креста Господня

Император Константин Великий захотел найти крест, на котором распяли Иисуса. Правитель обратился к своей матери, царице Елене, за помощью в этом деле. Женщина не смогла отказать сыну, поэтому отправилась в Иерусалим, где нашла особую пещеру. Именно там она увидела три креста, один из которых был нужен императору. Впрочем, Елена не могла понять, какой именно вариант ей нужно было выбрать. В то же время царица попросила о помощи больную женщину, которая должна была прикоснуться к крестам. Прикоснувшись к одному из них, немощная женщина исцелилась – так и нашли нужный крест. Верующие начали собираться на месте находки, где решили воздвигнуть этот крест. Так появилось название праздника – Воздвижение Креста Господня.

Кто отмечает День ангела 14 сентября

По новоюлианскому календарю 14 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр и Федор.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают 14 сентября

Ежегодно 14 сентября в Украине отмечают День танковых войск. Он был учрежден Указом президента Владимира Зеленского в 2023 году. Главная цель праздника – почтить труд танкистов, которые мужественно защищают свою родную землю от врага.

Также сегодня отмечается Всемирный день атопической экземы.