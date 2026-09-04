Наближається свято Воздвиження Хреста Господнього: коли тепер його відзначають за новим стилем

Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього належить до дванадцяти найбільших церковних свят року. Віряни традиційно відзначатимуть його у вересні.

Після календарної реформи Православної Церкви України та Української Греко-Католицької церкви дата святкування Воздвиження Хреста Господнього змінилася. Саме тому християнам слід завчасно дізнатися, коли саме його тепер святкують, пише 24 Канал.

Коли відзначають Воздвиження Хреста Господнього у 2026 році

За новоюліанським календарем це свято припадає на 14 вересня. Раніше, за старим стилем, віряни відзначали цю подію майже на два тижні пізніше, а саме 27 вересня.

Яка історія свята

У IV столітті мати римського імператора Костянтина, цариця Олена, вирушила до Єрусалима на пошуки християнських святинь. Під час розкопок на горі Голгофі їй вдалося знайти печеру Гробу Господнього та три дерев'яні хрести.

Щоб дізнатися, на якому саме розіп'яли Ісуса, кожен по черзі прикладали до тяжкохворої жінки, і лише після дотику до одного з них вона повністю одужала. Тоді єрусалимський патріарх Макарій підняв, тобто воздвиг святиню над натовпом, щоб тисячі присутніх людей могли побачити реліквію та вклонитися їй.

Воздвиження Хреста Господнього – коли буде свято / Колаж 24 Каналу

Головні традиції та заборони Воздвиження Хреста Господнього

Це свято нагадує про страждання Спасителя, тож Церква встановлює суворий одноденний піст, під час якого віряни відмовляються від м'яса, молочних продуктів і яєць.

14 вересня люди традиційно йдуть на святкові богослужіння, моляться за захист оселі та просять миру для всієї родини. А також уникають сварок, важкої фізичної праці та походу до лісу через давнє вірування про те, що плазуни цього дня збираються на зимівлю.

Восени віряни відзначають чимало свят, зокрема Михайлове Чудо. Раніше ми вже розповідали про нову дату цього важливого дня в році.