Дві хресні мами без тата: чи дозволяє церква такий вибір і як правильно обрати духовних батьків

Таїнство хрещення – це один із найважливіших духовних кроків у житті дитини та її родини. Підготовка до цієї події завжди викликає чимало запитань, особливо коли йдеться про вибір духовних наставників та дотримання давніх церковних канонів.

Історія хресних батьків (або сприємників) сягає ще часів раннього християнства, коли перші християни ручалися перед громадою за нових членів церкви та брали на себе відповідальність за їхнє духовне наставництво. З часом ця традиція трансформувалася, і головна місія сприємників почалася саме з прийняття немовляти від купелі та обіцянки виховати його в християнській вірі.

Сьогодні чимало батьків замислюються над тим, чи обов'язково запрошувати традиційну пару – і хресного тата, і хресну маму. Наприклад, чи можна обрати лише двох хресних мам без хресного тата? Більшість священників зазначають, що такий формат відходить від звичної моделі духовних батьків, тому зазвичай він є небажаним. Проте якщо ситуація виняткова і знайти хресного батька немає можливості, це питання варто обговорити індивідуально у храмі.

Церква завжди йде назустріч заради духовного блага дитини, адже для хрещення канонічно достатньо навіть одного сприємника однієї статі з дитиною, хоча їх може бути й кілька пар.



Хто може хрестити дитину / Magnific

Як вибрати хрещених батьків для своєї дитини

Обираючи людей, яким ви довірите духовне виховання малечі, важливо пам'ятати про головні вимоги церкви до сприємників, пише сайт Свято-Преображенського собору. Духовні батьки мають бути християнами, які практикують віру, регулярно сповідаються, причащаються та живуть за заповідями Божими, а не відвідують храм лише раз на рік.

Хресні батьки зобов'язані досягти повноліття, хоча, як правило, церква дозволяє бути сприємником із 15 років, а сприємницею – з 13, щоб усвідомлювати всю покладену на них відповідальність. Духовні батьки повинні знати основні істини віри та вміти без помилок читати Символ віри.

Крім того, навколо таїнства часто виникає чимало побутових стереотипів і запитань. Якщо ви хочете розібратися в міфах та реальних церковних настановах щодо того, коли саме варто проводити обряд, читайте матеріал про те, чи можна хрестити дитину до 40 днів.