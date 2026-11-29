У вересні 2023 року Православна Церква України й Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів раніше.

У 2026 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у грудні – розповідає Православний церковний календар.

Православний календар на грудень 2026 за новим і старим стилем

1 грудня – святого пророка Наума за новим стилем (святих мучеників Платона і Романа за старим стилем).

2 грудня – святого пророка Авакума за новим стилем (святого пророка Авдія та мученика Варлаама за старим стилем).

3 грудня – святого пророка Софонії за новим стилем (святого преподобного Григорія Декаполіта за старим стилем).

4 грудня – святої великомучениці Варвари та святого преподобного Іоанна Дамаскина за новим стилем (Введення в храм Пресвятої Богородиці за старим стилем). У цей день християни згадують, як батьки Діви Марії, Йоаким і Анна, привели трирічну доньку до Єрусалимського храму. Там її зустрів первосвященник і ввів у "Святеє Святих".

5 грудня – святого преподобного Сави Освяченого за новим стилем (святого апостола Филимона і тих, що з ним, за старим стилем).

6 грудня – святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця за новим стилем (святих єпископів Амфілохія і Григорія за старим стилем). Святий Миколай прославився своїм милосердям та допомогою нужденним. У цей день заведено таємно класти подарунки дітям під подушку, наслідуючи доброту святого.

7 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського, за новим стилем (святої великомучениці Катерини та великомученика Меркурія за старим стилем).

8 грудня – святого преподобного Патапія Фивського за новим стилем (священномучеників Петра та Климента, папи Римського, за старим стилем).

9 грудня – Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці за новим стилем (святого преподобного Аліпія Стовпника за старим стилем). Це свято вшановує Божу благодать, яка обрала Діву Марію для великої місії порятунку людства ще до її народження.

10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа за новим стилем (святого великомученика Якова Персянина за старим стилем).

11 грудня – святого преподобного Даниїла Стовпника за новим стилем (святого преподобномученика Стефана Нового та мученика Іринарха за старим стилем).

12 грудня – святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця за новим стилем (святих мучеників Парамона і Філумена за старим стилем).

13 грудня – святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія та Ореста, а також Неділя святих Праотців за новим стилем (святого апостола Андрія Первозванного за старим стилем).

14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія і Калиніка за новим стилем (святого пророка Наума за старим стилем).

15 грудня – святого священномученика Єлевферія, святого преподобного Павла Латрського та святителя Стефана сповідника, архієпископа Сурозького, за новим стилем (святого пророка Авакума за старим стилем).

16 грудня – святого пророка Аггея за новим стилем (святого пророка Софонії та преподобного Іоанна Мовчальника за старим стилем).

17 грудня – святого пророка Даниїла та святих трьох юнаків Ананії, Азарії і Мисаїла за новим стилем (святої великомучениці Варвари та святого преподобного Іоанна Дамаскина за старим стилем).

18 грудня – святого мученика Севастіяна і дружини його за новим стилем (святого преподобного Сави Освяченого за старим стилем).

19 грудня – святого мученика Боніфатія за новим стилем (святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця за старим стилем).

20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця та Неділя святих Отців перед Різдвом за новим стилем (святителя Амвросія, єпископа Медіоланського, за старим стилем).

21 грудня – святої мучениці Юліани за новим стилем (святого преподобного Патапія Фивського за старим стилем).

22 грудня – святої великомучениці Анастасії Узорішительниці за новим стилем (Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці за старим стилем).

23 грудня – святих 10 мучеників Критських за новим стилем (святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа за старим стилем).

24 грудня – Святвечір та святої преподобномучениці Євгенії за новим стилем (святого преподобного Даниїла Стовпника за старим стилем). Це останній день Різдвяного посту, коли родина збирається за столом після появи першої зірки та куштує 12 пісних страв, головною з яких є кутя.

25 грудня – Різдво Христове за новим стилем (святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця за старим стилем). Одне з найбільших християнських свят, яке прославляє народження Ісуса Христа у Вифлеємі. У цей день віряни йдуть на святкові богослужіння, вітають одне одного словами "Христос народився!" та співають колядки.

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці та святого Йосипа Обручника за новим стилем (святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія й Ореста, а також Неділя святих Праотців за старим стилем).

27 грудня – святого апостола первомученика й архідиякона Стефана за новим стилем (святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія і Калиніка за старим стилем).

28 грудня – святих 20 000 мучеників, спалених у Никодимії, за новим стилем (святого священномученика Єлевферія, преподобного Павла та святителя Стефана Сурозького за старим стилем).

29 грудня – святих дітей, у Вифлеємі вбитих, та святого преподобного Маркелла за новим стилем (святого пророка Аггея за старим стилем).

30 грудня – святої мучениці Анісії та святого преподобного Зотика, пресвітера, за новим стилем (святого пророка Даниїла та трьох юнаків Ананії, Азарії і Мисаїла за старим стилем).

31 грудня – святої преподобної Меланії Римлянки та Віддання свята Різдва Христового за новим стилем (святого мученика Севастіяна і дружини його за старим стилем).

До речі, священник ПЦУ вже пояснив, навіщо віряни вшановують пам'ять святих.