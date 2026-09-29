Обряд "Пташина кісточка": як незвичайно українці намагалися вгадати зиму за птицею

Колись про майбутню зиму намагалися дізнатися не з прогнозу погоди, а за цілком буденними речами. Одне з таких народних ворожінь пов’язували з птицею, а сам день отримав дивну назву — Пташина кісточка.

Йдеться про день пам’яті великомучениці Євфимії Всехвальної. У сучасному церковному календарі за новим стилем він припадає на 16 вересня, тоді як 29 вересня – це дата за старим стилем. Народна назва цього дня – "Євфимія-Пташина кісточка". Розповідаємо, яке незвичне ворожіння стоїть за цим днем.

Чому день називали Пташиною кісточкою?

На Євфимію селяни звертали увагу на птицю, яку вирощували в господарстві. За народним повір’ям, майбутню зиму можна було вгадати, якщо подивитися, наскільки добре за літо відгодувалися гуски, качки або курки.

Якщо на кісточках приготованої птиці було багато жиру, то це вважали ознакою суворої зими. Якщо ж м’ясо виявлялося пісним, чекали теплішого сезону. Саме з цим звичаєм пов’язували незвичне народне прізвисько дня – Пташина кісточка.



Як у давнину ворожили на пташиних кісточках / Magnific

Для сучасної людини такий спосіб передбачення погоди може звучати дивно, але для сільського життя птиця була частиною щоденного господарства. Наприкінці літа вже можна було оцінити, як вона виросла та набрала вагу, а ці спостереження переносили на майбутній холодний сезон.

Водночас це саме народне повір’я, а не спосіб, який справді дозволяв передбачити погоду. Сьогодні кількість жиру в домашньої птиці не може бути надійним прогнозом майбутньої зими.

Що віщувала погода на Євфимію

Із цим днем були пов’язані й звичайні календарні прикмети. Якщо на Євфимію стояла тепла та суха погода, вважали, що зима прийде пізно й буде м’якою. Холодний день, навпаки, сприймали як знак ранньої та суворої зими.

Сьогодні ці прикмети цікаві передусім як частина народного календаря. Вони показують, як українці намагалися читати зміни природи й за звичайними явищами передбачати те, що чекало їх попереду.

До речі, сама назва "Пташина кісточка" звучить значно загадковіше, ніж її походження. За нею стояло не якесь окреме містичне вірування про кісточки, а цілком земне спостереження за домашньою птицею та бажання дізнатися, якою буде прийдешня зима.

Сьогодні, 29 вересня, також відзначається День пам'яті преподобного Киріака.