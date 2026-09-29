У цей день наші предки готували різноманітні страви з м'яса птиці. Про Дні ангела й інші свята 29 вересня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Киріака

Киріак народився в Карфагені в родині священника. Змалку він глибоко цікавився Святим Письмом, а у 18 років залишив рідний дім і вирушив до Єрусалима. Помолившись біля святинь, юнак оселився в чернечій обителі. Через 19 років Киріак прийняв дияконський сан і на довгі десятиліття пов'язав своє життя з Сукійським монастирем преподобного Харитона. У 70-річному віці подвижник обрав шлях суворого усамітнення й пішов у безлюдні пустелі Палестини. Там пустельник споживав лише дикі гіркі трави, які завдяки молитві ставали придатними для їжі. Звістка про те, що святий може зцілювати людей, швидко розійшлася серед народу, тож до самітника постійно йшли за допомогою та духовною порадою. Свій земний шлях праведник завершив у печері святого Харитона у віці 109 років.

Хто святкує День ангела 29 вересня

За новоюліанським календарем, 29 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віктор, Григорій, Йосип, Ісак, Людмила, Олексій і Сергій.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. Цього дня 1941 року нацистські окупанти розпочали в київському урочищі масові розстріли євреїв. Лише за перші дві доби загарбники вбили понад 33 тисячі людей. Загалом Бабин Яр забрав життя близько ста тисяч мирних жителів – євреїв, ромів, українських підпільників та військовополонених, ставши одним із найстрашніших символів Голокосту у світі.

Також сьогодні святкують День отоларинголога, Всесвітній день серця та Національний день кави у США й Канаді.