В этот день наши предки готовили разнообразные блюда из птичьего мяса. О днях ангела и других праздниках 29 сентября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти преподобного Кириака

Кириак родился в Карфагене в семье священника. С детства он глубоко интересовался Священным Писанием, а в 18 лет покинул родной дом и отправился в Иерусалим. Помолившись у святынь, юноша поселился в монашеской обители. Спустя 19 лет Кириак принял диаконский сан и на долгие десятилетия связал свою жизнь с Сукийским монастырем преподобного Харитона. В 70-летнем возрасте подвижник избрал путь строгого уединения и ушел в безлюдные пустыни Палестины. Там отшельник питался лишь дикими горькими травами, которые благодаря молитве становились пригодными для пищи. Весть о том, что святой может исцелять людей, быстро разнеслась среди народа, поэтому к отшельнику постоянно приходили за помощью и духовным советом. Свой земной путь праведник завершил в пещере святого Харитона в возрасте 109 лет.

Кто отмечает День ангела 29 сентября

По новоюлианскому календарю 29 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Виктор, Григорий, Иосиф, Исаак, Людмила, Алексей и Сергей.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 29 сентября Украина чтит память жертв Бабьего Яра. В этот день в 1941 году нацистские оккупанты начали в киевском урочище массовые расстрелы евреев. Только за первые сутки захватчики убили более 33 тысяч человек. В целом Бабий Яр взял жизни около ста тысяч мирных жителей – евреев, цыган, украинских подпольщиков и военнопленных, став одним из самых страшных символов Холокоста в мире.

Также сегодня отмечают День отоларинголога, Всемирный день сердца и Национальный день кофе в США и Канаде.