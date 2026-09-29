Речь идет о дне памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. В современном церковном календаре по новому стилю он приходится на 16 сентября, тогда как 29 сентября – это дата по старому стилю. Народное название этого дня – "Евфимия-Птичья косточка". Рассказываем, какое необычное гадание связано с этим днем.

Почему этот день называли "Птичьей косточкой"?

В день Евфимии крестьяне обращали внимание на птицу, которую выращивали в хозяйстве. По народному поверью, будущую зиму можно было предсказать, если посмотреть, насколько хорошо за лето откормились гуси, утки или куры.

Если на косточках приготовленной птицы было много жира, то это считалось признаком суровой зимы. Если же мясо оказывалось постным, ждали более теплого сезона. Именно с этим обычаем связывали необычное народное прозвище дня – "Птичья косточка".



Как в старину гадали по птичьим косточкам / Magnific

Для современного человека такой способ предсказания погоды может показаться странным, но в сельской жизни птица была частью повседневного хозяйства. В конце лета уже можно было оценить, как она выросла и набрала вес, а эти наблюдения переносили на предстоящий холодный сезон.

В то же время это именно народное поверье, а не способ, который действительно позволял предсказать погоду. Сегодня количество жира у домашней птицы не может служить надежным прогнозом предстоящей зимы.

Что предвещала погода на Евфимию

С этим днем были связаны и обычные календарные приметы. Если на Евфимию стояла теплая и сухая погода, считали, что зима наступит поздно и будет мягкой. Холодный день, напротив, воспринимали как знак ранней и суровой зимы.

Сегодня эти приметы интересны прежде всего как часть народного календаря. Они показывают, как украинцы пытались читать изменения в природе и по обычным явлениям предсказывать то, что их ждало впереди.

Кстати, само название "Птичья косточка" звучит гораздо загадочнее, чем ее происхождение. За ним стояло не какое-то отдельное мистическое верование о косточках, а вполне земное наблюдение за домашней птицей и желание узнать, какой будет грядущая зима.

Сегодня, 29 сентября, также отмечается День памяти преподобного Кириака.