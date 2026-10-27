Чи можна харчуватися на 100 гривень на день: український блогер перевірив це на собі

Український блогер Сергій Яцкоборовський вирішив перевірити, чи можна повноцінно харчуватися, витрачаючи лише 100 гривень на день. Для цього він упродовж тижня купував продукти в різних супермаркетах і готував із них сніданки, обіди та вечері.

За умовами експерименту, невикористані продукти можна було залишати на наступні дні, а заощаджені гроші – відкладати. Результатами експерименту блогер поділився у своєму відео на YouTube.

Як блогер харчувався на 100 гривень на день

На початку експерименту вага чоловіка становила 88 кілограмів. Він встановив для себе чітке обмеження: щодня витрачати на продукти не більше ніж 100 гривень. Водночас сіль та олію до бюджету не включав, адже вважає, що ці продукти зазвичай уже є вдома.

Першу закупівлю блогер зробив в "Екомаркеті". Щоб не перевищити встановлений ліміт, він ретельно обирав продукти. До кошика потрапили яйця, кабачок, цибуля, огірок, макарони, курячі гомілки, дві сосиски, гречка та пакетики капучино. За все це блогер заплатив 98,50 гривні.

Набір продуктів, який вдалося придбати на 98,50 гривні / Скриншот з відео

У наступні дні блогер відвідував інші магазини, зокрема "Велмарт" і "Червоний маркет". Із придбаних продуктів він готував прості страви, які не потребували значних витрат. У його меню були яйця, гречка, макарони, тушковані овочі, курятина та сосиски.

Щоб заощаджувати не лише гроші, а й час на приготування їжі, Сергій готував страви одразу на кілька днів. Зокрема, він зварив велику каструлю борщу з курятиною, буряком, картоплею, морквою, цибулею та капустою. Завдяки цьому Яцкоборовський міг тривалий час харчуватися готовою стравою й не витрачати кошти на додаткові продукти щодня.

Блогер приготував собі велику каструлю борщу на кілька днів / Скриншот з відео

На сьомий день чоловік знову завітав до "Червоного маркету". Цього разу він придбав каву, круасан, курячий м'ясний продукт і банку тушкованого м'яса вагою 525 грамів, яка коштувала близько 80 гривень.

Загальна сума покупки становила приблизно 99 гривень. На сніданок блогер приготував вівсянку з тушкованим м'ясом, а також випив каву з круасаном.

Чи змінилася вага блогера після експерименту

Після семи днів харчування з обмеженим бюджетом блогер знову став на ваги. Результат не змінився. Як і на початку експерименту, він важив 88 кілограмів.

Блогер харчувався на 100 гривень на день: дивіться відео

Після завершення експерименту в Сергія залишилося приблизно 150 грамів борошна та три шматки хліба. Він підсумував, що прожити на 100 гривень на день цілком можливо.

Водночас блогер зауважив, що протягом усього тижня він щодня займався фізичними вправами по півтори-дві години.