Відомий італійський співак зізнався, що свого часу відмовився виконати пісню L'italiano, яка згодом стала хітом і візитною карткою Тото Кутуньйо. Артист пояснив, що не зміг би щиро промовити ключову фразу, тому пісня дісталася її автору.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere della Sera.

Який співак мав виконувати пісню L'italiano?

Італійський співак Адріано Челентано зізнався, що колись відмовився виконати пісню L'italiano, яка згодом стала головним хітом Тото Кутуньйо.

Челентано пригадав, що під час спільної поїздки в автомобілі Кутуньйо переконував його виконати композицію.

Мене стримувала найважливіша фраза: "Я справжній італієць". Фраза незамінна, оскільки саме на ній заснований весь фундамент цієї великої роботи. І почувши, як я вимовляю: "Я справжній італієць", мені здалося, що я хочу піднятися,

– розповів артист.

L'italiano – Toto Cutugno: дивіться відео

За його словами, Кутуньйо "не міг повірити своїм вухам" та намагався його переконати, підкреслюючи, що створюючи музику, він думав саме про Челентано, тому що він дійсно справжній італієць. Однак співак відповів, що не відчуває себе тим, хто міг би вимовити цю фразу.

У підсумку саме Кутуньйо став не лише автором, а й виконавцем композиції. Текст для неї написав Крістіано Мінеллоно.

"Хоча ти заспівав її так, як заспівав би і я, сьогодні, якби мені довелося співати її знову, я б заспівав її точно так само, як співав ти! Ти був і залишишся великим і незабутнім", – резюмував Челентано.

