Відому письменницю зацькували через її слова про "Голодні ігри": вона видалила соцмережі

Днями відома американська письменниця Алі Хейзелвуд видалила свої соціальні мережі, зокрема сторінку в Instagram. Причиною цього стало цькування авторки за її слова про головного героя серії книг "Голодні ігри" Сюзани Колінз.

Авторка бестселеру "Гіпотеза кохання" стала жертвою хвилі хейту після обговорення книжкових чоловіків разом з блогерами буктоку. Чому спалахнув скандал – розповідає 24 Канал.

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Чому письменницю захейтили

На панельній дискусії про чоловічих персонажів у книгах Алі Хейзелвуд сказала, що головний герой трилогії Сюзани Колінгс "Голодні ігри" Піта Меларк – "марний персонаж". Відео з обговорення швидко стало вірусним у мережі та особливо у фан-групах всесвіту "Голодних ігор".

Що сказала Хейзелвуд про Піту Меларка: дивіться відео

Через це письменницю накрила хвиля хейту з боку шанувальників культової трилогії та, особливо, фанатів Піти Меларка. Кілька днів тривав хейт та булінг авторки у соціальних мережах, опісля чого вона видалила свою сторінку в Instargam та зникла з публічного простору.

Цікаво! Піта Меларк як персонаж серії "Голодних ігор" часто стає темою для дискусій, адже з одного боку він вибивається з уявлень про хороброго та сильного чоловіка, з іншого боку він проявляє ці якості не буквально. Тому дискусія про нього як персонажа та подальшу долю у фіналі серії книг досі є предметом обговорення у читацькій спільноті.

Зараз же, коли розголосу набуло те, до чого призвів хейт, чимало користувачів мережі зауважують, що зараз люди готові заради вигаданого персонажа зламати живу людину.