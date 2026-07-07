Автор "Маленького принца" загадково зник: що сталося з Антуаном де Сент-Екзюпері

Антуан де Сент-Екзюпері – автор однієї з найулюбленіших історій в світі "Маленький принц" та легендарний авіатор, який прожив життя, сповнене смертельних небезпек. Його загадкове зникнення під час Другої світової війни десятиліттями не давало спокою історикам.

Про божевільні авіакатастрофи письменника, його дивовижне виживання в пустелі та таємниці останнього вильоту розповів The National WWII Museum.

Дивіться також Реальний боксер подав до суду, а фінал переписали: 5 маловідомих фактів про фільм "Роккі"

Реальна історія "Маленького принца": 4 дні агонії в Сахарі

Багато хто знає, що сюжет "Маленького принца" починається з аварії літака у пустелі. Але мало хто здогадується, що Сент-Екзюпері майже дослівно списав це з власного досвіду.

У 1935 році він намагався побити рекорд швидкості на маршруті Париж – Сайгон. Його літак зазнав трощі посеред Сахари. Письменник та його штурман опинилися в пісках без жодних шансів на порятунок.

Із провізії у них було: трохи кави та вина, пара апельсинів і виноград, дрібка шоколаду та кілька крекерів.

Через чотири дні чоловіки були на межі смерті від зневоднення та галюцинацій, коли їх випадково знайшов місцевий кочівник. Саме ця подія подарувала світові образ Маленького принца, який приходить до самотнього пілота серед дюн.

Ішов на війну, бо не міг повернути голову

Коли спалахнула Друга світова війна, Сент-Екзюпері мав купу жахливих травм після попередніх аварій. У свої 43 роки він не міг самостійно повернути голову ліворуч чи навіть одягнутися без сторонньої допомоги.

Попри це, він буквально благав командування взяти його на фронт військовим розвідником. Військові погодилися лише через його світову славу, адже участь такого митця у боях проти нацистів мала колосальну пропагандистську цінність.

Антуан де Сент-Екзюпері за десять років до того, як зник / Agence France-Presse

Останній політ: аномалія, яку не можуть пояснити

31 липня 1944 року Сент-Екзюпері злетів із Корсики на швидкісному літаку P-38 Lightning. Це була розвідка перед висадкою союзників на півдні Франції.

З цього завдання він не повернувся. Довгий час його вважали збитим німцями, проте сучасні знахідки лише заплутали істориків:

Дивне місце катастрофи . Коли наприкінці 90-х рибалка знайшов у морі його іменний браслет, а згодом дайвери підняли уламки літака біля Марселя – виявилося, що це місце розташоване дуже далеко від затвердженого маршруту польоту Сент-Екзюпері.

. Коли наприкінці 90-х рибалка знайшов у морі його іменний браслет, а згодом дайвери підняли уламки літака біля Марселя – виявилося, що це місце розташоване дуже далеко від затвердженого маршруту польоту Сент-Екзюпері. Чому досвідчений пілот змінив курс – невідомо. Ніяких слідів куль.

Підводні археологи ретельно дослідили знайдені шматки обшивки літака P-38 Lightning. Вони не знайшли жодних доказів того, що літак був пошкоджений ворожим вогнем чи атакований у небі.

Хоча через роки колишній німецький пілот Хорст Ріпперт заявляв, нібито саме він підбив французького льотчика, офіційні експертизи цього так і не підтвердили.

Сент-Екзюпері зник так само загадково, як і його Маленький принц, який просто розчинився в повітрі, залишивши людству свої безсмертні книги.