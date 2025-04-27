"Табір смерті" із божевільним головним лікарем: факти про Аушвіц, які не розказують у школі

У квітні 1940 року у місті Освенцим почали будівництво майбутнього концтабору Аушвіц. Він став місцем масової трагедії, адже є одним із найвідоміших "таборів смерті".

Концтабір Аушвіц став місцем, де перетнулись мільйони життєвих історій, проте він насамперед став місцем геноциду та трагедії. 24 Канал зібрав кілька фактів про нього.

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Втрата імені – втрата ідентичності

До Аушвіцу прибували тисячі людей щотижня, тому задля "зручності" нацисти робили новоприбулим татуювання із номерами, які використовували замість імен. Для цього у Аушвіці була спеціальна посада татуювальника.

До слова, татуювальник також був із числа в'язнів.

Капо

Капо – ті, хто мав би наглядати за роботою та дотриманням правил у Аушвіці, проте натомість часто вони ставали просто тими, хто катував інших в'язнів. Зазвичай посаду капо отримували ті із них, хто виявляв особливу жорстокість до інших поряд із пошаною до нацистського режиму.

Таборів насправді було два

Спочатку збудували Аушвіц, проте згодом місць там стало бракувати, тому нацисти розгорнули будівництво Аушвіц-Біркенау. Його задумували як жіночий концентраційний табір.

Божевільний Йозеф Менгеле

У Аушвіці був також і головний лікар на ім'я Йозеф Менгеле. Цю людину боялись всі у таборі, адже він славився жорстокістю та бажанням ставити експерименти на ув'язнених. У книзі "Бузкові дівчата" детально описані страждання жінок, які стали жертвами його хірургічного ножа.



Аушвіц став центром Голокосту / Фото з відкритих джерел

Українці в Аушвіці

Українці також були у цьому концентраційному таборі. Туди також потрапляли і воїни УПА. Вказують, що їх обов'язково розміщували у бараках окремо від поляків та загалом забороняли їм якось комунікувати, хоча загалом в'язні могли спілкуватись між собою.

Винищення цілих родин

До Аушвіцу часто потрапляли цілими сім'ями, проте повернутись звідти щастило не всім. Часто дітей відправляли на смерть на очах у батьків та навпаки. У таборі було створено цілий "блок смерті". Вважалось, що всі, хто туди потрапляв, більше ніколи не повертався.

Канада

У концентраційному таборі були цілі склади речей, з якими в'язні потрапляли туди, проте більше ніколи не отримували їх назад. Між собою місце збереження речей називали "Канада". Для полонених потрапити на роботи на ці склади означало отримати щасливий білет, адже там можна було знайти цінні речі, які вони мали можливість виміняти на їжу.

Табір визволяли українці

Першими браму головного табору відчинили солдати 100-ї Львівської стрілецької дивізії з батальйону полтавця єврейського походження Анатолія Шапіро.

Чорнобильська катастрофа сталась 39 років тому, ставши найбільшою ядерною аварією в світі, з наслідками по всій Європі. За 11 років до аварії на ЧАЕС, у 1975 році, сталась подібна аварія на Ленінградській АЕС, де виявили конструктивну помилку в реакторах РВПК-1000, яку проігнорували.