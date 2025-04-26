Трагедію передбачили за 11 років до неї: маловідомі факти про аварію на Чорнобильській АЕС

Трагедія на Чорнобильській АЕС сталась 39 років тому. Вона назавжди змінила історію України та стала однією із траурних сторінок становлення нашої держави.

Чорнобиль став наймасштабнішою катастрофою на атомній електростанції у світі, наслідки зачепили всю Європу. 24 Канал зібрав цікаві факти про цю трагедію.

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У Чорнобилі є мутація вовків

Дослідники помітили, що вовки в зоні мають більше потомства і пересуваються на більші відстані, ніж за межами зони. Ймовірно, через відсутність людей і хижаків-конкурентів.

Парк атракціонів

Колесо огляду та інші атракціони мали урочисто відкритися 1 травня 1986 року — але через аварію їх так і не запустили. Парк став одним із символів катастрофи.

Гриб, який "їсть" радіацію

Чорні гриби, що ростуть на стінах зруйнованого реактора, виявили здатність поглинати радіацію завдяки особливому виду меланіну.

Об'єкт "Дуга"

Величезна радянська радіолокаційна станція, яка мала виявляти запуски ракет зі США, знаходиться всього за кілька кілометрів від АЕС. Через неї навіть виникли теорії, що аварія була частково пов'язана із секретними випробуваннями.

Про трагедію знали за 11 років

Часто можна почути припущення стосовно того, як все могло скластись, якби трагедію на Чорнобильській АЕС змогли передбачити та запобігти вибуху на 4 енергоблоці, однак мало хто знає, що насправді аварія на ЧАЕС була не першою.

За 11 років до вибуху на Чорнобильській АЕС, у 1975 році, сталась аварія на Ленінградській АЕС. Тоді професор Дуровський та співробітник АЕС Волков одразу ж виявили, що причиною аварії стала помилка в конструкції реактора РВПК-1000. Саме на таких реакторах працювала і ЧАЕС.

Вчені наполягали на тому, що їх потрібно демонтувати, адже катастрофа була неминучою, однак їхні зауваження проігнорували.

У 2025 році російський дрон пошкодив саркофаг над 4-м енергоблоком ЧАЕС, спричинивши пожежу, але рівень радіації залишився в межах норми.