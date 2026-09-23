Бабусі знайшли новий спосіб "знущатися" з онуків: мережа вибухнула смішними ШІ-шедеврами

Американські бабусі та дідусі знайшли для себе нову розвагу в мережі, яка вже встигла розлютити їхніх дорослих дітей. Старше покоління масово завантажує фотографії своїх онуків у нейромережі, щоб створювати чудернацькі фейкові зображення для соцмереж.

Вони беруть цілком реальні знімки дітей, згодовують їх штучному інтелекту та створюють абсурдні сюжети, пише 24 Канал.

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Тепер у стрічках Facebook та Instagram можна побачити тисячі ШІ-зображень, де маленькі діти подорожують на "Полярному експресі", позують у дивних ретро-костюмах або обіймаються з казковими персонажами.

Для старшого покоління це виглядає як "милий цифровий колаж" і чудовий спосіб зібрати сотні лайків від однолітків. Проте для батьків-міленіалів і зумерів така творчість стала справжнім нічним жахом, який у мережі вже охрестили "цифровим аб'юзом".

Чому діти б'ють на сполох?

У родинах спалахують серйозні конфлікти через ШІ-розваги родичів. Молоді батьки виділяють кілька головних проблем:

повне ігнорування згоди: світлини неповнолітніх дітей використовують без жодного дозволу;

злив біометрії у бази даних: обличчя малюків потрапляють у відкриті ШІ-моделі для навчання алгоритмів, і видалити їх звідти вже практично неможливо;

кібербезпека: батьки побоюються, що згенеровані клони облич їхніх дітей можуть бути використані шахраями.

Зрештою, ця ситуація оголила величезний цифровий розрив між поколіннями. Старші люди просто не розуміють ризиків кіберпростору та вважають обурення своїх дітей звичайними примхами.